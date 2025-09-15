לוחמים בכנסת: "החגים יהיו טריגר למקרי אובדנות נוספים"

מומלצים -

הלומי קרב זרקו היום (שני) ערימה של תרופות בוועדה למניעת אובדנות בקרב לוחמי צה"ל, במחאה על היעדר הטיפול המספק, והתריעו: "שנים שאנחנו זועקים, החגים יהיו טריגר למקרים נוספים". הוועדה נערכה בראשות ח"כ מיכל וולדיגר, בדגש על העלייה במספר המקרים בקרב לוחמי צה"ל.

בפתח הדיון אמרה ח"כ וולדיגר כי "האחריות שלנו כחברה היא להאיר את המקומות החשוכים, לשבור את הסטיגמות, ולדאוג שכל אדם - אזרח או חייל, ידע שהוא לא לבד, שיש מי שרואה אותו ודואג לו. המלחמה האחרונה הציפה ביתר שאת את הצורך ולצערנו אנחנו רואים עלייה חדה במספר הפניות לעזרה, בתחושת המצוקה ובמספר מקרי האובדנות, הן בחברה האזרחית והן בקרב המשרתים בצה"ל. כבר בדיונים קודמים התרענו על פערים בתחומים של איתור, מניעה וטיפול אבל הדברים לא קודמו ושופרו באופן מספק", הוסיפה.

בדיון שנערך בחודש שעבר בוועדת המשנה למשאבי אנוש בצה"ל, ראש מטה כוח אדם תא"ל אמיר ודמני חשף כי יש עליה במספר ההתאבדויות מאז תחילת המלחמה. מהנתונים עולה כי בעוד שבקרב חיילי החובה לא נרשם שינוי מהותי, בקרב משרתי המילואים ישנה עלייה משמעותית.

באדיבות ערוץ הכנסת

תא"ל ודמני הסביר כי בשנים 24-25 יש שילוב של מאות אלפי אנשי מילואים שלא היו לפני ה-7.10. עוד ציין כי הורחב היקף הקב"נים בצה"ל לכ-200 בסדיר ו-800 במילואים, וכי הוקמה ועדה שהוקמה בהנחיית שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש אכ"א לבחינת המענה לחיילים משוחררים שאינם בשירות פעיל כיוון שאנו נמצאים במציאות אחרת.