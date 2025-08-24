צה"ל נגד העיתון הבריטי: האמת מאחורי תמונת "הילד הרעב"

מומלצים -

מתאם פעולות הממשלה בשטחים מפרסם היום (ראשון) פרטים חדשים לגבי מצבו הרפואי של הילד שתמונתו פורסמה אתמול בשער העיתון הבריטי "הדיילי מירור". למרות הכותרת "תפסיקו להרעיב את ילדי עזה", הסיבה למראה הילד היא מחלה גנטית ממנה הוא סובל.

העיתון הבריטי פרסם את תמונותו של כרים עלי פאואד אבו מעמר, בן ה-3, כשהוא עם בטן נפוחה, צלעות בולטות, ידיים רצות ומחוסר לאינפוזיה. טענת העיתון, המהדהד את טענות חמאס, הן כי מצבו נגרם בעקבות הרעב ברצועה.

מתאם פעולות הממשלה בשטחים חושף היום מסמכים, מלפני פרוץ המלחמה, אשר מעידים כי הילד סובל ממחלת רקע גנטית ו"תסמונת פנקוני" אשר הובילו לחולשה בשרירים ובדרכי השתן. כמו כן, יודגש כי מדובר במחלה תורשתית ממנה סבלו גם בני משפחה נוספים.

מהמתפ"ש נמסר כי "חמאס ממשיך להפיץ נרטיבים כוזבים כחלק מקמפיין תעמולה שקרי, וכלי תקשורת בעולם ממשיכים לשמש להם במה ללא כל בדיקה או אימות מוקדם".

זו לא הפעם הראשונה שחמאס מפיץ לתקשורת תמונות מטעות. תחקיר של Free Press שהתפרסם בשבוע שעבר בדק את הרקע ל-12 תמונות "רעב מעזה" שהפכו לויראליות במיוחד. מהתחקיר עלה כי למצולמים בתמונות יש בעיות בריאותיות משמעותיות אחרות שאינן קשורות למחסור במזון.

התמונות הופיעו בכל רחבי הרשתות החברתיות, בדיווחים של ארגוני סיוע בין-לאומיים מובילים, ובכמה מכלי החדשות היוקרתיים ביותר בארצות הברית, כולל CNN, NPR והטיימס. העיתונאיות החוקרות אוליביה ריינגולד וטניה לוקיאנובה, טוענות כי כל אלו לא חשפו את ההיסטוריה הרפואית המורכבת שעוזרת להסביר את הופעתן הקשה.

מתוך עמוד האינסטגרם olivia_reingold

השתיים ציינו כי הן לא שוללות את העובדה שקיים רעב בעזה. ארגון הבריאות העולמי דיווח על 63 מקרי מוות מתת תזונה בחודש שעבר, כולל 25 ילדים. אולם, לפי הנתונים של הארגון, חלקם היו חולים בלי קשר למצב ויתכן והיו הולכים לעולמם גם בלי קשר למצב שנוצר מהמלחמה. הכתבה הציגה נתונים של "משרד הבריאות הפלסטיני" בשנת 2022, לפיהם כ-50 עזתים מתחת לגיל 20 מתו מתת תזונה. מה שהם לא ציינו זה שהמלחמה החלה רק באוקטובר 2023.