בלבנון טוענים: ההרוגים בתקיפה הישראלית - 4 אמריקנים

מומלצים -

ארבעה אזרחים אמריקנים, אב ושלושה מילדיו, היו בין חמשת ההרוגים בתקיפה הישראלית אתמול (ראשון) בדרום לבנון, כך על פי ממשלת לבנון.

סוכנות הידיעות הלבנונית דיווחה כי רחפן ירה שני טילים לעבר אופנוע ומכונית מסוג מרצדס, בה נכחו נהרגו האב וילדיו. רוכב האופנוע, שהיה לכאורה מטרת התקיפה, נהרג גם הוא. שר החוץ הלבנוני, יוסף רג'י, אמר כי אם המשפחה האמריקנית נפצעה גם היא בתקיפה ונמצאת במצב קריטי.

אתמול, צה"ל תקף וחיסל מחבל חיזבאללה במרחב בינת ג׳בל שבדרום לבנון. כתוצאה מהתקיפה נהרגו מספר בלתי מעורבים. מצה"ל נמסר: "מצרים על כל פגיעה בבלתי מעורבים, ופועלים ככל הניתן לצמצום הפגיעה בהם. התקרית נמצאת בבדיקה".

ראש ממשלת לבנון, נואף סלאם, תיאר את התקיפה כ"טבח" נגד אזרחים, והוסיף כי היא מהווה "מסר של הפחדה המכוון לעמנו החוזר לכפריו בדרום". הוא קרא לקהילה הבינלאומית לגנות את ישראל "במונחים החריפים ביותר על הפרותיה החוזרות ונשנות של החלטות בינלאומיות והחוק הבינלאומי".

קרן האו"ם לילדים (יוניצ"ף) מסרה כי היא "מזועזעת וזועמת מהריגת שלושה ילדים מאותה משפחה בתקיפה אווירית בדרום לבנון", בפוסט ב-X.

נשיא לבנון, ג'וזף עאון, הנמצא בימים אלו בניו יורק על מנת להשתתף בעצרת הכללית של האו"ם, אמר כי ישראל "מתמשכת בהפרות מתמשכות של החלטות בינלאומיות, ובראשן הסכם הפסקת האש", בתגובה לתקיפה.

"מניו יורק, אנו קוראים לקהילה הבינלאומית, שמנהיגיה נוכחים באולמות האו"ם, לעשות כל מאמץ לשים קץ להפרות ההחלטות הבינלאומיות", אמר עאון בהצהרה ביום ראשון. "לא יכול להיות שלום על דם ילדינו", הוסיף.