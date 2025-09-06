אימו של מתן אנגרסט חשפה את השיחה עם נציג צה"ל: "הסיכון גובר מול העצמת התמרון" | האזינו
ענת, אמו של החייל החטוף בעזה זה 701 ימים, פרסמה תיעוד שיחה קשה - בו הובהר כי מצבו של בנה וחטופים נוספים "במגמת סיכון גובר" • הערב: עצרת ענק מול בית רה"מ בירושלים
ברקע היציאה למבצע לכיבוש עזה, ולאחר שראש הממשלה בחר במהלך צבאי במקום בעסקה לשחרור החטופים - משפחת אנגרסט מפרסמת הערב (שבת) קטע משיחה קשה עם נציג צה"ל.
בתמלול השיחה שניהלה ענת אנגרסט, אמו של מתן החטוף בעזה, נאמר: "זה אומר שהסיכון כבר עלה בימים האחרונים כתוצאה מהפעילויות של צה"ל טרום התמרון, והוא במגמה של סיכון גובר מול העצמת התמרון... זה נכון לגבי כל מי שנמצא בחטיבה הזאת".
מתן אנגרסט, שנחטף ב-7 באוקטובר מתוך הטנק שבו שהה, נמצא בשבי חמאס זה 701 ימים. מצבו הרפואי מוגדר מסוכן ביותר, בין היתר בשל אסטמה כרונית, פגיעות קשות בידיו, כוויות וזיהומים.
הערב תיערך מול בית ראש הממשלה בירושלים עצרת ענק ביוזמת אמו של מתן, ענת אנגרסט, וויקי כהן - אמו של החטוף נמרוד.
ברשתות כתבה הבוקר אנגרסט - בעת שחשפה שבוצעה השיחה בינה לבין נציגי צה"ל: "ראש הממשלה, ישנת הלילה? אני עברתי 700 לילות בלי שינה. מתן שלי בסכנת חיים מיידית. הערב אגיע עד לפתח ביתך - לא יהיה לך יותר שקט ממני."