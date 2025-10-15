זוועות של שנתיים נחשפות: העדויות הקשות של שורדי השבי
אחרי 738 ימים, כחלק מתהליך השיבה והריפוי, השורדים מתחילים לספר לסביבתם על מה שעבר עליהם בעזה • יונתן רוה עם הפרטים על ההתעללויות, ההרעבה המכוונת, הקריאות להתאסלם וניסיונות הבריחה • צפו
יונתן רוהכתב i24NEWS
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
לאט לאט, כחלק מתהליך השיבה והריפוי, שורדי השבי מתחילים לספר לסביבתם על מה שעבר עליהם. רום ברסלבסקי הורעב בכוונה, מתן אנגרסט עבר עינויים ואלקנה בוחבוט נכבל בשלשלאות ברזל. יונתן רוה עם העדויות הקשות. צפו בכתבה מתוך "המהדורה המרכזית"
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות