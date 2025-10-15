זוועות של שנתיים נחשפות: העדויות הקשות של שורדי השבי

אחרי 738 ימים, כחלק מתהליך השיבה והריפוי, השורדים מתחילים לספר לסביבתם על מה שעבר עליהם בעזה • יונתן רוה עם הפרטים על ההתעללויות, ההרעבה המכוונת, הקריאות להתאסלם וניסיונות הבריחה • צפו