"נכנסנו לשטח מסוכן": במשט "סומוד" - נערכים להשתלטות

בישראל נערכים להגעתו של המשט הפרו פלסטיני "סומוד", שצפוי להגיע לרצועת עזה במהלך 24 השעות הקרובות או ביום הכיפורים. לפנות בוקר (רביעי) בהודעת הפעילים בטלגרם נאמר כי כלי השיט נכנסו לאזור סיכון גבוה, וכמו כן קיימת פעילות רחפנים מוגברת מעל המשט. עו נעתב כי "כלי שיט לא מזוהים התקרבו למספר ספינות במשט, חלקם עם אורות כבויים". כך או כך, המשתתפים יישמו פרוטוקולי אבטחה כהכנה ליירוט.

מאוחר יותר הבוקר, עיתונאי של כלי התקשורת הספרדי ״אל פאיס״ שנמצא על משט סומוד דיווח כי "ספינות של חיל הים הישראלי הקיפו את הספינה המובילה שלנו, וניתקו מרחוק את מערכות התקשורת שלה".

מוקדם יותר אתמול, פורסמו בפעם הראשונה מסמכים רשמיים של חמאס שנמצאו ברצועת עזה שמוכיחים את מעורבותו הישירה של ארגון הטרור, במימון המשט לעזה והוצאתו לפועל.

בעוד שחמאס ברצועת עזה אחראי למה שמתרחש בתוך הרצועה, חמאס חו"ל לא נח על זרי הדפנה בדגש על ארגון PCPA, הכפוף לחמאס ומשמש כזרוע של התנועה ומעודד פעולות טרור ברחבי העולם. ארגון PCPA ‏(Palestinian Conference for Palestinians Abroad – הוועידה הפלסטינית לפלסטינים בחו"ל) נוסד בשנת 2018 ומשמש כגוף הייצוגי של חמאס בחו"ל ומשמש כ"שגרירויות חמאס". הארגון פועל תחת כסות אזרחית ואחראי, מטעם חמאס, לגיוס פעולות נגד ישראל - לרבות הפגנות אלימות, צעדות נגד ישראל ומשטי הפגנה ופרובוקציה.

המסמך הרשמי השני של חמאס שנמצא כולל את רשימת הפעילים של PCPA, שחלקם בכירים ידועים בחמאס. בין השמות ברשימה: זאהר ביראוי, המשמש כראש מגזר חמאס ב-PCPA בבריטניה ומוכר כמוביל משטי ההפגנה לרצועת עזה ב-15 השנים האחרונות, וכן אבו כשכ - פעיל הארגון בספרד. מסמך זה נמצא במוצב של חמאס ברצועה ומוכיח שוב את הקשר הישיר בין מנהיגי המשט לבין חמאס.