שנתיים למלחמה: למעלה מ-90% מהתושבים חזרו לעוטף, אלפים חדשים הצטרפו

לקראת שנתיים ל-7 באוקטובר, במנהלת התקומה פרסמו הבוקר (רביעי) את נתוני השיקום וחזרת תושבים ביישובי חבל התקומה. מהם עולה כי למעלה מ-90% מהתושבים חזרו לעוטף, ואליהם הצטרפו מעל ל-2,500 תושבים חדשים. בנוסף נערך שיקום מואץ ביישובים שנפגעו עם השקעות של מיליארדים.

מהדו"ח עולה עוד כי ב-13 היישובים שנפגעו קשות במתקפת 7 באוקטובר, נרשמים אחוזי חזרה גבוהים: כרם שלום 88% ו-6 משפחות חדשות, סופה 90% ושש משפחות חדשות, ניר יצחק 82% ושמונה משפחות חדשות, נירים 90% ומשפחה חדשה, עין השלושה 90% וחמש משפחות חדשות, רעים 95% ועשר משפחות חדשות, נתיב העשרה 83% ו-12 משפחות חדשות, נחל עוז 33% וארבע משפחות חדשות, היישוב החל את חזרתו ב-1 בספטמבר ונמצא בתהליך חזרה.

במקביל, עבודות שיקום נרחבות מתבצעות ביישובים שטרם שבו אליהם. עבור תהליך החזרה והשיקום, מנהלת תקומה מקצה תקציב חמש שנתי בהיקף של 17.5 מיליארד שקלים. עד כה חויבו כ-7.9 מיליארד שקלים, וב־2025 הוקצו 525 מיליון שקלים לפרויקטים המקדמים את שיבת התושבים, חיזוק וצמיחת החבל.

מנהלת תקומה

בד בבד, נמשכים ביישובים תהליכי השיקום הקהילתי והפיזי הכולל תמיכות בהיבטי רווחה, קהילה, חינוך, ספורט, כלכלה, תעסוקה וחזרה לעולם העבודה, וכן, שיפוץ מבני מגורים ומבני ציבור שניזוקו בדרגות נזק שונות, דרך בניית מבנים במקום אלו שהוגדרו כבלתי ניתנים לשיקום, שדרוג מבנים שלא ניזוקו, החלפת תשתיות חיוניות (מים, ביוב, חשמל, תקשורת) ביישובים ועד הקמה של שכונות חדשות המתוכננות ומותאמות לצרכים הייחודיים של כל קהילה. העבודות מתבצעות בליווי צמוד של מנהלת תקומה, הרשויות המקומיות וגופי המקצוע, במטרה להבטיח חזרה לבתים ולחיים בסביבה משוקמת, בטוחה וטובה יותר ממה שהייתה.

זאב אלקין, שר במשרד האוצר האחראי על שיקום הצפון והדרום, מסר כי "מאז ה-7 באוקטובר, אפשר לומר בביטחון: חבל תקומה קם ומתחדש. רוב מוחלט של התושבים כבר חזרו, ואליהם הצטרפו יותר מ־2,500 תושבים חדשים. המדינה משקיעה כאן באופן חסר תקדים - בחינוך, בריאות, ביטחון, כלכלה, וקהילה - תחת תוכנית חומש בהיקף 17.5 מיליארד שקלים. מלאכה רבה עוד לפנינו בהשלמת תהליך החזרה והשיקום, במיוחד ביחס לחמשת היישובים שטרם חזרו לחבל, ובעיקר בהשקעה בצמיחת החבל והכפלת האוכלוסייה שלו ל-120,000 תושבים. מי שניסה באכזריות נוראית להבריח אותנו מכאן יקבל חבל ארץ גדול יותר וחזק יותר!".

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן: "חבל תקומה מצוי בתהליך מואץ של שיקום וצמיחה מחודשת. רוב מוחלט של התושבים שבו לחיות כאן, ואליהם הצטרפו אלפי משפחות חדשות שבחרו לקחת חלק במסע ההתחדשות. גם ביישובים שנפגעו בצורה הקשה ביותר נרשמות חזרות משמעותיות של תושבים, המעידות על הרצון והנחישות לבנות מחדש את הבית והקהילה. בשטח כבר אפשר לראות את תנופת הבנייה, את התשתיות החדשות קמות ואת הילדים שחזרו לאחרונה לגנים ולבתי הספר.

לצד ההשקעה הרחבה בכלל תחומי החיים, מקדמת המנהלת פתרונות ייחודיים לבנייה ולדיור באמצעות סלים יישוביים, המאפשרים לכל יישוב לעצב את עתידו בהתאם לצרכיו. השיקום והצמיחה הכלכלית שאנו מובילים מתאפשר בזכות המחויבות של התושבים, השותפות ההדוקה עם הרשויות המקומיות, ובזכות ההובלה המנוסה של השר אלקין. יחד אנו מביטים קדימה - לחבל מתחדש, משגשג ובטוח יותר, שנבנה בו לא רק את ההווה אלא גם את העתיד, כדי שיהווה מוקד של חוסן, צמיחה ותקווה לדורות הבאים".