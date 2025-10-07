הפוך גרטה: שמה תמונת חטוף בפוסט - "התעללות בפלסטינים"

גרטה טונברג, פעילת הסביבה הפרו-פלסטינית משבדיה, העלתה הערב (שלישי) פוסט על "אסירים פלסטינים" המוחזקים על ידי ישראל, בו כללה את תמונה מהשבי של החטוף אביתר דוד מהסרטון תעמולה של חמאס.

אחותו של החטוף, יעלה דוד הגיבה: "גרטה רודפת הצדק הטיפשה הזאת משתמשת בתמונה של אח שלי כדוגמה לאסיר פלסטיני שמתעללים בו. מטומטמת. רק מוכיח כמה לאנשים אין מושג מה באמת קורה". משרד החוץ הגיב אף הוא ואמר כי המונח "בורות עיוורת משנאה" הוא טרנד.

נזכיר כי בתיעוד הקשה של אביתר דוד מהשבי, הוא נראה בין היתר עם את חפירה בידו, כשהוא כורה לעצמו קבר בהוראת מחבלי ארגון הטרור. "אין לי מושג אם יהיה אוכל, אין לי שמץ של מושג. אני כבר לא אוכל, לא יודע כמה ימים ברצף, ונמצא פה במצב מאוד מאוד קשה כבר הרבה מאוד זמן. כבר כמה חודשים", אמר בסרטון.

https://www.instagram.com/p/DPeUrwrDFTV/?utm_source=ig_web_copy_link לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

עוד אמר בסרטון: "אני לא אוכל, בקושי יש מים - אני מרזה מיום ליום ונהיה חלש יותר. אין בשר, אין עוף, אין דגים, אין כמעט לחם לאכול. ביום שישי 4 ביולי לא אכלתי כלום, אני רושם פה הכול״. דו״ח רפואי של מערך הבריאות במטה המשפחות, חשף תמונת מצב מדאיגה ממנה סובל החטוף, כתוצאה מהרעבה מכוונת וממושכת של ארגוני הטרור ברצועת עזה, ביניהם חמאס והג׳יהאד האיסלמי. לפי הערכה, אביתר דוד ורום איבד כמעט 50% ממשקל גופו.