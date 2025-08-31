"תחתמו על עסקה": בני נוער חסמו את איילון צפון

מומלצים -

במחאה על אי-קידום עסקה לשחרור חטופים, עשרות בני נוער חסמו היום (ראשון) את איילון צפון והכריזו על שביתה והפסקת לימודים ביום פתיחת שנת הלימודים.

המפגינים הקימו "מיצג של כיתה" על הכביש והבהירו כי לא יסכימו לחיות ב"שגרה" בזמן שהחטופים סובלים במנהרות חמאס. לדבריהם, כמי שעוד זמן קצר יגויסו לשירות צבאי, הם דורשים שהמדינה תקיים את החוזה המוסרי עם אזרחיה ותעמוד מאחורי לוחמיה. הנוער הצהיר כי ימשיך להיאבק על החטופים, על הערכים ועל עתידם עד להשבת אחרון החטופים לביתו.

שבועיים חלפו מאז שחמאס הגיב לתנאי המשא ומתן עליהם הוא מסכים לפי מתווה וויטקוף. אולם, גורם מדיני מסר כי במקביל למאמצים לחדש את המגעים, בשלב זה אין כל התקדמות: "בישראל עומדים על כך שהמשא ומתן יהיה רק על עסקה מלאה", אמר. היום, צפוי להתקיים דיון קבינט לאישור תוכניות כיבוש העיר עזה, בתקווה, מצד גורמים בממשלה, שהלחץ הצבאי יקדם עסקה כוללת של השבת כלל החטופים וסיום המלחמה.