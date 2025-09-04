צה"ל חשף תיעוד חדש של דובר הזרוע הצבאית של חמאס, אבו עוביידה, שחוסל

מומלצים -

דובר צה"ל אפי דפרין מסר הערב (חמישי) הצהרה, בה חשף תמונה חדשה של דובר חמאס אבו עוביידה (חד'יפה כחלות), כמו גם תיעוד מחיסולו על ידי צה"ל ושב"כ בשבוע שעבר.

במסמך שאותר ברצועת עזה ונחשף כעת, ניתן לראות את כחלות לצד ראש הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד דף, מפקד חטיבת חאן יונס ראפע סלאמה וראש מטה המודיעין של הזרוע הצבאית מחמד עודה. לדברי תא"ל דפרין, זו עדות למעמדו בצמרת המבצעית של הארגון.

כחלות, שנהג להסתתר תחת מסכה, שימש כפניו של ארגון הטרור, והיה אחראי על מאמצי התעמולה והלוחמה הפסיכולוגית של הארגון. במהלך המלחמה, כחלות עמד מאחורי הפצת הזוועות של טבח ה-7 באוקטובר באמצעות מצלמות שחילק למחבלי חמאס ואף פרסום סרטונים בהם הוצגו חיילי צה"ל ואזרחים שנחטפו לרצועת עזה, בניסיון להשפיע על התודעה הציבורית בישראל.

חיסולו של אבו עוביידה מתווסף לחיסולם של בכירים נוספים בחמאס ומהווה מכה משמעותית נוספת לזרוע הצבאית של הארגון.

בציטוטים רבים שלו שנחשפו גם כן הערב ע"י צה"ל, הוא שיבח פיגועים שבוצעו נגד מטרות ישראליות ויהודיות והסית לפיגועים נוספים. כך, ביום הטבח האכזרי של השבעה באוקטובר, הצהיר הדובר כי "יש לנו הזדמנות להפיל את הכיבוש על ברכיו - על הפלסטינים 'בפנים' להצטרף".

כשבועיים לאחר מכן, ב-19 באוקטובר, קרא "לתומכינו להפגין מול השגרירויות של האויב ושל ארה"ב ברחבי העולם". ב-23 בנובמבר אותה שנה, הודה לבעלי הברית של ארגון הטרור שהביעו נכונות להצטרף לתקיפות נגד ישראל, וקרא להסלים את העימות: "מודים לתימן, לבנון ועיראק; קורא להסלים את העימות ביו"ש ובחזיתות נוספות".

שנה לאחר מכן, ב-20 באוקטובר, 2024, שיבח את הפיגוע בים המלח, בו שני מחבלים ירדנים חדרו לישראל בגבול ליד אילת, פצעו שני חיילים אך לבסוף נורו למוות: "גאים בפיגוע בים המלח, מעשה אמיץ שממריץ את החזית הירדנית".