בלעדי: קצין המשטרה הבכיר שבלם את התקדמות המחבלים ב-7.10 משחזר בראיון ראשון לאלי לוי

ב-7 באוקטובר שרתתי בתפקיד דובר משטרת ישראל. הטלפון הנייד שלי התמלא באלפי הודעות, אבל בתוך כל הכאוס הזה, היה אחד שידע להרגיע את כולם, והוא פיקד על הכוחות במשך חמישה ימים ברציפות - תת ניצב אמיר קליין, קצין האג"ם באותה התקופה וכיום מפקד מרחב נגב.

שנתיים לאחר אסון, חזרתי לתת ניצב קליין, ושמעתי ממנו בפעם הראשונה מה קרה מאחורי הקלעים ביום הנורא ובחודשים הראשונים של המלחמה הקשה. הכתבה מוקדשת לשוטרים והשוטרות שנפלו ב-7 באוקטובר.

הוא חזר לאותו בוקר קשה, והתייחס לרגע בו הוכרזה הפקודה - "פרש פלשת". "חודש לפני המלחמה, מפקד מחוז דרום באותה התקופה ניצב אמיר כהן, פנה למפכ"ל דאז והתעקש שלא לבטל את הפקודה - שיחה שהצילה את המדינה. לאחר השיחה, המפכ"ל גלגל מכל המדרגות את כל מי שדרש ממנו לשנות את ההחלטה", ציין, "אם זה היה קורה - המחבלים היו מגיעים למרכז הארץ". מדובר בפקודה לפיה המשטרה חוסמת 41 נקודות, כדי למנוע חדירת מחבלים למרכז הארץ.

בנוסף, קליין שיחזר את השיחה האחרונה עם הרל"שית שלו, רב סמל בכיר יוליה ווקסר דאונוב - שנרצחה בנובה. "היא יכלה להימלט מפה אבל בחרה להישאר, לקדם כוחות, להציל אנשים ולקדם כוחות". תנ"צ קליין הזכיר את השוטר החטוף רב סמל רן גווילי. "גיבור ישראל - הוא ומספר לוחמים נוספים הצילו באופן אקטיבי את היישוב עלומים", סיפר, "הוא הבין את גודל השעה וקפץ מהבית כשהוא פצוע".

בסיום דבריו הזהיר מתרחיש בו השבעה באוקטובר - יכול לקרות שוב. "ביצענו מאז המון פעולות, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים לתת מענה טוב יותר בגבולות", סיכם, "אני לא בטוח שהאירועים יוכלו לקרות באותה העוצמה - אבל אנחנו צריכים להשתפר".