מומלצים -

שגריר ארצות הברית בישראל טען במהלך הלילה (בין שני לשלישי) כי "הסיבה לרעב ברצועת עזה היא רצונו של חמאס לשמור על השליטה בשוק המזון. הוא הוסיף, במהלך ריאיון שהעניק לעיתונאי הבריטי פירס מורגן, כי מחבלי חמאס "אוכלים טוב ואף אחד מהם לא רעב, במקום אוכל הם צריכים קצת אוזמפיק".

"השיטה של חלוקת המזון על ידי הקרן אמריקנית פגעה ביכולת של חמאס לשלוט באוכל, וזה עולה להם כסף. אחרת הם היו אומרם 'ודאי, תכניסו את האוכל, אנחנו רק רוצים שאנשים יאכלו'. אבל לא אכפת להם שאנשים יאכלו, אכפת להם שהם יאכלו. ואם אתה מסתכל על התמונות של חמאס כשהם מצולמים אתה רואה שהם אוכלים טוב", כך האקבי.

https://x.com/i/web/status/1954993158992933326 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

נזכיר כי האקבי הוא רפובליקני ותומך ישראל. בחודש שעבר, לאחר שנשיא צרפת עמנואל מקרון הודיע כי צרפת תכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם שתתקיים בספטמבר. גינה שגריר את ההחלטה. "בהכרזה' החד צדדית של מקרון על מדינה 'פלסטינית' לא צוין היכן היא תהיה", האקבי כתב, "כעת אני יכול לחשוף באופן בלעדי שצרפת תציע את הריביירה הצרפתית, והמדינה החדשה תקרא 'פרנס-אנ-סטין'".