תחת לחץ טורקי: חמאס צפויה לדרוש תיקונים להצעת טראמפ

גורם ערבי המעורב במגעים עם חמאס מסר הערב (שלישי) ל-i24NEWS כי הנטייה כרגע היא שהארגון ידרוש תיקונים בהצעה שהוגשה לו אתמול לפני חצות. השיחות כוללות גם לחץ כבד מצד טורקיה, כאשר ראש המודיעין הטורקי מסיים בשעות אלה סדרת שיחות עם בכירי חמאס.

עוד נודע, כי בכירי חמאס צפויים לנסות לשנות סעיפים רבים במתווה: שחרור כל החטופים, היקף הנשק והפירוז, העדר הערבויות ועוד.

בינתיים, חמאס מקיימת שיחות פנימיות הן מול רצועת עזה והן מול הזרוע הצבאית, במקביל לדדליין האמריקאי של שלושה עד ארבעה ימים. כמו כן, גורמים דיפלומטיים מוסרים כי יתכן שחלק מהנהגת חמאס יועבר למגורי קבע בטורקיה, כחלק מלחץ אמריקני על הקטרים - אך לא ברור אם הדבר יקרה בפועל.

בנוסף, דווח על תזוזה בעמדת הזרוע הצבאית של חמאס בעזה ביחס לזרוע המדינית בקטר, במטרה לאפשר גמישות רבה יותר למגעים הדיפלומטיים. לטורקים תפקיד מרכזי בריכוך העמדות והקשר בין הזרועות.

רקע: יממה אחרי ההכרזה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על תוכנית לסיום הלחימה בעזה, חמאס נמצאת תחת לחץ לקבלת תגובה תוך ארבעה ימים. סוגיות מפתח כוללות שחרור חטופים, מגבלות על נשק והגדרת סמכויות הכוח הערבי ברצועה.