הנסיגה, מועד השחרור והאיום על חמאס: ההסכם בקבינט

הקבינט המדיני ביטחוני מתכנס היום (חמישי) לדיון מיוחד לאישור עסקת החטופים והפסקת האש ברצועת עזה, כפי שנחתמו במצרים. בהמשך הערב, שרי הממשלה צפויים להתכנס גם הם לפגישה מיוחדת על הנושא.

בין עיקרי ההסכם ניתן למצוא את סיומה המיידי של המלחמה ותחילת הנסיגה הראשונית של כוחות צה"ל - מהרגע בו ההסכם מאושר על ידי הצדדים. תוך 72 שעות מהתייצבות הכוחות בקו הנסיגה, ישוחררו 20 חטופים חיים ו-28 חטופים חללים - כאשר ארבעה מהם אינם ישראלים.

בהמשך המסמך מוזכר איום, לפיו במידה ולא ישוחררו כלל החטופים החללים - 'יחול האמור בנספח ב' - המסווג".

במסגרת ההסכמות, ישוחררו 250 אסירי עולם, מתוך 270 המוחזקים בידי שירות בתי הסוהר, לצד 1,700 תושבי עזה שלא היו מעורבים באירועי השבעה באוקטובר. אסירי עולם יגורשו "לעזה או לחו"ל", והעזתים - יוחזרו לרצועה. לצידם, יועברו 360 גופות מחבלים.

בסעיף נוסף נכתב כי ראש הממשלה ושר הביטחון יוסמכו "להחליט על סיום ביצוע המתווה לשחרור החטופים הישראלים בהתאם להחלטה זו".