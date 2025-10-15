טראמפ: "אם חמאס לא יעמוד בעסקה, צה"ל ימשיך בלחימה"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין הערב (רביעי) ל-CNN ואיים כי אם חמאס לא יקיים את חלקו בהסכם הפסקת האש, צה"ל יוכל לשוב לפעול ברצועת עזה "ברגע שאתן את האות". הדברים מיוחסים לטענת ארגון הטרור לפיה, אין הם יודעים היכן נמצאות גופות שאר החללים החטופים. מנגד, גורם ישראלי מסר ל-i24NEWS: "חמאס יודעים טוב איפה יש עוד גופות חללים חטופים".

"מה שקורה עם חמאס - יתוקן במהירות", הבטיח נשיא ארצות הברית. בינתיים בישראל, הודיעו לאו"ם כי משלוחי סיוע הומניטרי הצפויים להיכנס לעזה יופחתו או יידחו בגלל המספר הקטן של החטופים שהוחזרו עד כה. יצויין כי, לפי סעיף 4 ב"תוכנית השלום של טראמפ", בתוך 72 שעות כל החטופים, חיים ומתים, יוחזרו". אלא שבשלב זה, 21 חללים עדין בשבי. טראמפ אמר כי "חילוץ 20 החטופים החיים היה בחשיבות עליונה".

באשר להתנהלותו האלימה של חמאס ברצועת עזה אמר טראמפ שמדובר ב"כנופיות אלימות, אני עורך מחקר על זה", אמר כשנשאל אם ייתכן שחמאס הוציא להורג עזתים חפים מפשע. "נגלה את זה. זה יכול להיות גם כנופיות", אמר. טראמפ נשאל מה יקרה אם חמאס לא יתפרק מנשק והשיב: "ישראל תחזור לרחובות האלה ברגע שאומר את המילה. אם ישראל הייתה יכולה להיכנס ולפרק אותם, היא הייתה עושה את זה".