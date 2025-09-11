היום שאחרי דוחא: רה"מ יכנס דיון על הצעדים הבאים במלחמה

מומלצים -

בישראל נמשכים הניסיונות להעריך את תוצאות התקיפה בדוחא ואת ההשלכות על הצעדים הבאים במלחמה. במקביל, נשקלת האפשרות לחדש משא ומתן מול חמאס, בין אם דרך מצרים או מול חוליות המחזיקות בחטופים בעיר.

בתוך כך, ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס מחר (שישי) ישיבה עם הקבינט הביטחוני, כדי לבחון את הצעדים העתידיים במתקפה הקרקעית המתוכננת - זאת לצד אזהרות חוזרות שנשלחו אתמול והיום לחמאס, לפיהן "אין מקום שידנו לא תגיע אליכם".

במקביל, נדונה תוכנית פינוי מרצון של תושבי עזה למדינות שלישיות, עם הצגת מסלולים אפשריים לפינוי החל מהחודש הבא. התוכנית, שמסתמכת על יוזמת נשיא ארה"ב טראמפ לשיקום ובנייה מחדש של הרצועה, כוללת אפשרות להגלייה זמנית או קבועה של חלק מהתושבים במטרה להקל על התנועה הצבאית ולהפחית סיכונים לאזרחים.

בצה"ל מציינים כי הפינוי יבוצע תוך תיאום עם הרשויות המקומיות והאזוריות, במקביל לפעילות צבאית מתוכננת בצפון ובדרום הרצועה.

ההחלטות שיתקבלו בישיבה הקרובה צפויות להשפיע על כל מהלך המלחמה, כולל הערכות לגבי אופי ההתקפות הקרקעיות, היקפן ומדיניות ההגנה על החטופים והאזרחים.