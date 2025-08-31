אביו של עידן שתיוי: "עד הדקה ה-90 האמנתי שהבן שלי חי"

מומלצים -

אלי שתיוי, אביו של עידן שתיוי אשר גופתו חולצה בימים האחרונים מעזה, התראיין הבוקר (ראשון) ל-i24NEWS וסיפר: "עד הדקה ה-90 האמנתי שהבן שלי חי".

"נלחמתי על השבתו חי", סיפר אלי, "זה הצליח לרסק אותי אתמול, הוצאתי את כל מה שהחזקתי במשך שנתיים".

"הדבר היחיד שדוחף אותי בכל הסיפור הזה זה לאחד את העם ולעשות שיהיה טוב", אמר אלי, "הוא רצה ללכת ללמוד קיימות כדי לתקן את העולם - אז אני וכל מי שאיתי ניקח את זה בשתי ידיים - לנסות לעשות כמה שיותר שלום".

אתמול הותר לפרסום כוחות צה"ל ושב"כ השיבו לישראל את החלל החטוף עידן שתיוי. הוא נחטף מפסטיבל הנובה, אליו הגיע כדי לתעד את חבריו שהופיעו. תחילה הוגדר כחטוף חי, אך ב-7 באוקטובר 2024, יום השנה הראשון למלחמה, הותר לפרסום כי הוא נרצח וגופתו נלקחה לרצועת עזה. שתיוי הושב לישראל במבצע במרכז הרצועה, בו חולץ גם החלל החטוף אילן וייס מקיבוץ בארי.

