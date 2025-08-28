בשעה זו: סמוטריץ' מציג את תוכניתו לכיבוש עזה

מומלצים -

שר האוצר וחבר הקבינט, ח"כ בצלאל סמוטריץ', מוסר כעת (חמישי) הצהרה בה הוא מסביר את תוכניתו לכיבוש עזה תוך הכרעת חמאס והשבת החטופים, לדבריו. ההצהרה תתקיים במשרד האוצר בירושלים.

נזכיר כי בתחילת החודש תקף סמוטריץ' את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשאמר,"איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל להכרעה בעזה, לא כך משיגים ניצחון", לאור נוסח החלטת הקבינט להמשך הלחימה ברצועה.