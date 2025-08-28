בשעה זו: סמוטריץ' מציג את תוכניתו לכיבוש עזה
שר האוצר וחבר הקבינט מוסר הצהרה בה הוא מסביר את תוכניתו לכיבוש הרצועה תוך הכרעת חמאס והשבת החטופים, לדבריו • ההצהרה מגיעה אחרי שתקף את נתניהו בטענה ש"איבדתי אמון שהוא רוצה להביא הכרעה"
עמיאל ירחיכתב כנסת
1 דקות קריאה
שר האוצר וחבר הקבינט, ח"כ בצלאל סמוטריץ', מוסר כעת (חמישי) הצהרה בה הוא מסביר את תוכניתו לכיבוש עזה תוך הכרעת חמאס והשבת החטופים, לדבריו. ההצהרה תתקיים במשרד האוצר בירושלים.
נזכיר כי בתחילת החודש תקף סמוטריץ' את ראש הממשלה בנימין נתניהו כשאמר,"איבדתי את האמון שראש הממשלה יכול ורוצה להוביל להכרעה בעזה, לא כך משיגים ניצחון", לאור נוסח החלטת הקבינט להמשך הלחימה ברצועה.
