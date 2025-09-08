"הצעת טראמפ נועדה לסייע עצירת בהכרה במדינה פלסטינית"

מומלצים -

פרסום ראשון: ברקע תוכנית נשיא ארצות הברית דונלד טרמאפ לעסקת חטופים ולסיום המלחמה, גורם ישראלי המעורה בפרטים אמר ל-i24NEWS היום (שני) כי תזמון ההצעה, קשור גם למהלכים המדיניים הצפויים בעצרת הכללית של האו"ם בסוף החודש. אז, יכריזו שורה של מדינות מערביות על הכרה במדינה פלסטינית, כאשר הצעת הנשיא נועדה בין היתר לסייע לעצור את המהלך.

רגע לפני זמן ההכרעה בעזה, הנשיא טראמפ מציג בפני הצדדים את הפתרון שלו לסיום המלחמה ולשחרור כלל החטופים. על הפרק - יוזמה דרמטית ויש שיאמרו שאפתנית, לפיה יידרש חמאס לשחרר כבר ביום הראשון לעסקה ובפעימה אחת את כל 48 החטופים, החיים והחללים כאחד. בתמורה, כך על פי ההצעה האמריקנית, תשחרר ישראל אלפי מחבלים פלסטיניים עם דם על הידיים, וכן תעצור את מבצע מרכבות גדעון ב' לכיבוש העיר עזה.

על פי היוזמה האמריקנית, מיד לאחר שחרור החטופים והמחבלים במקביל, ייפתח משא ומתן בהובלתו של טראמפ לסיום המלחמה. הלחימה לא תתחדש כל עוד מתקיימים המגעים. הצעת טראמפ לעסקה כוללת. מסביבת ראש הממשלה נתניהו נמסר עם פרסום פרטי ההצעה כי "ישראל שוקלת אותה ברצינות רבה, אך כנראה שחמאס ימשיך בסרבנותו".

מארגון הטרור חמאס התקבלה במהלך הלילה תשובה חמקמקה ולא חד משמעית, לפיה "התנועה מוכנה לשבת למשא ומתן בתמורה להצהרה ברורה על סיום המלחמה, נסיגה מלאה מהרצועה והקמת ועדה פלסטינית לניהול עזה".

בעוד שטרם הגיעה התייחסות מוושינגטון להצהרת חמאס, שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר היטב כי התשובה רחוקה מלהיות מספקת: "היום תכה סופת הוריקן אדירה בשמי העיר עזה וגגות מגדלי הטרור ירעדו. זאת אזהרה אחרונה למרצחי ואנסי החמאס בעזה ובמלונות הפאר בחו"ל: שחררו את החטופים והניחו את הנשק - או שעזה תיהרס ואתם תושמדו. צה"ל ממשיך כמתוכנן - ונערך להרחבת התמרון להכרעת עזה".