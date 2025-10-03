חמאס: "מוכנים להיכנס למו"מ מיידי, מסכימים לשחרור החטופים לפי מתווה טראמפ"

ארגון הטרור חמאס הודיעה הערב (שישי) על נכונותו להיכנס מיידית למשא ומתן באמצעות מתווכים, במטרה לדון בפרטי הצעת הנשיא האמריקני דונלד טראמפ. ההחלטה התקבלה לאחר התייעצויות רחבות בתוך מוסדות ההנהגה שלה ובין כוחות ופלגים פלסטיניים. הארגון לא התייחס לסעיפי הגליית הבכירים או פירוז הנשק - ונראה כי הוא מעוניין לקחת חלק בניהול הרצועה ב"יום שאחרי".

בהצהרה הרשמית, חמאס הסכים לשחרור כל החטופים - חיים ומתים - בהתאם לנוסחת חילופי השבויים הכלולה במתווה טראמפ, בכפוף "לתנאי שטח מתאימים", לדבריו. בנוסף, הארגון מאשר את הסמכת ניהול רצועת עזה לגוף פלסטיני עצמאי, המבוסס על קונצנזוס לאומי פלסטיני ובתמיכה ערבית ואסלאמית.

עוד נמסר, כי הנושאים הנוספים שהוזכרו במתווה טראמפ, לרבות עתיד רצועת עזה וזכויות העם הפלסטיני, יידונו במסגרת לאומית פלסטינית רחבה שבה חמאס יהיה מעורב ויתרום באחריות מלאה. התנועה הדגישה את הערכתה "למאמצים הערביים, האסלאמיים והבינלאומיים למען הפסקת הלחימה וחילופי השבויים".