צה"ל השתלט על ספינות המשט הפרו-פלסטיני שניסה להגיע לעזה

כוחות צה"ל השתלטו במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי) על ספינות המשט הפרו פלסטיני "סומוד", שתכנן להגיע לרצועת עזה. לאחר סיום הפעולה, שנמשכה ב-12 שעות, סוכל ניסיון החדירה של המשט - שכלל מאות משתתפים, על 41 כלי שיט. מדובר צה"ל נמסר כי בתוך שעה מתחילת הפעולה הושגה שליטה מבצעית על ששת הכלים הגדולים שהובילו את משט ׳סומוד׳.

טרם ההשתלטות, חיל הים הישראלי פנה למשט וביקש ממנו לשנות את כיוון הפלגתו, שכן הוא מתקרב לאזור לחימה פעיל, ומפר סגר ימי חוקי. הם סירבו לבקשה - ורק לאחר מכן בוצעה ההשתלטות.

עם הגעת משתתפי המשט לישראל, הם נקלטו בידי המשטרה שביצעה הליך בידוק קפדני וליוו אותם להמשך טיפול רשות האוכלוסין וההגירה ושירות בתי הסוהר. במשטרה ציינו עוד כי המבצע יימשך אל תוך הלילה, עד לסיום הטיפול בסירה האחרונה במשט.

"המטרה היחידה של משט חמאס-סומוד היא פרובוקציה. ישראל, איטליה, יוון והפטריארכיה הלטינית של ירושלים הציעו וממשיכות להציע למשט דרך להעביר בדרכי שלום את כלל הסיוע שעשוי להיות ברשותם - לרצועת עזה. הם סירבו מפני שאינם מעוניינים בסיוע, אלא בפרובוקציה", נמסר בהודעה שפורסמה בחשבון ה-X של משרד החוץ.

ההשתלטות הובילה לגינויים בעולם הערבי. בין היתר, שר החוץ הכוויתי, עבדאללה אל-יחיא אמר: "אנו עוקבים מקרוב ובעניין רב אחר ההתפתחויות הקשורות למעצרם של מספר אזרחים כוויתים המשתתפים במשט 'סומוד' הבינלאומי, ואנו עושים כל מאמץ להבטיח את שלומם ולשחררם בהקדם האפשרי. אנו מדגישים כי שמירה על שלומם של אזרחי כווית היא בראש סדר העדיפויות. המשרד לא יחסוך מאמצים בנושא זה".

משרד החוץ של קטאר פרסם הצהרה כתובה בנושא: "מגנים בתוקף את השליטה הישראלית על משט 'סומוד' שהוביל סיוע הומניטרי לרצועת. קטאר רואה בכך הפרה בוטה של ​​החוק הבינלאומי ואיום על חופש השיט והביטחון הימי. משרד החוץ מדגיש את הצורך להבטיח את שלומם של כל המשתתפים במשט ואת שחרורם המיידי. כמו כן, קטר קוראת לחקירה דחופה של האירוע ולהעמיד את האחראים לדין".

נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן התייחס לסוגייה ואמר: "טורקיה עומדת עם כל המשתתפים במשט סומוד, המבטא את המצפון הקולקטיבי של האנושות".

כזכור, לאחר שספרד הביעה תמיכה בפעולות המשט, שלשום קראו בממשל במדריד לחברי המשט שלא להיכנס למים שבשליטת ישראל מול חופי עזה. ב"אל מונדו" דווח כי ספינת חיל הים הספרדי שנשלחה "לא תוכל להיכנס לאזור האסור שקבע הצבא הישראלי, שכן פעולה כזו תסכן את הבטיחות הפיזית של הצוות ושל המשט עצמו". עוד נמסר מטעם ממשלת ספרד: "משימתו של המשט ראויה לשבח ולגיטימית, אך חייהם של חבריו חייבים להיות במקום הראשון".