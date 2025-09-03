מומלצים -

היום ה-698 למלחמה: צה"ל ושב"כ הודיעו הבוקר (רביעי) על חיסולו של מצבאח סלים מצבאח דאיה - שעמד בראש ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'האדין, והיה אחראי על קידום מתווי טרור ביהודה ושומרון. במקביל דווח בסוריה על פעילות של כוחות צבא באזור קונטיירה, במהלכה נעצרו 5 חשודים. חיל האוויר יירט בהצלחה טיל ששוגר מתימן.