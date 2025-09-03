האזעקות ברחבי הארץ - חיל האוויר יירט בהצלחה את הטיל ששוגר מתימן | כל העדכונים
צה"ל ושב"כ הודיעו על חיסולו של המחבל מצבאח סלים מצבאח דאיה ביו"ש • דיווחים בסוריה על פעילות של כוחות צה"ל באזור קונייטרה במהלך הלילה • עדכונים שוטפים מהיום ה-698 למלחמה
היום ה-698 למלחמה: צה"ל ושב"כ הודיעו הבוקר (רביעי) על חיסולו של מצבאח סלים מצבאח דאיה - שעמד בראש ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'האדין, והיה אחראי על קידום מתווי טרור ביהודה ושומרון. במקביל דווח בסוריה על פעילות של כוחות צבא באזור קונטיירה, במהלכה נעצרו 5 חשודים. חיל האוויר יירט בהצלחה טיל ששוגר מתימן.
האזעקות ברחבי הארץ - חיל האוויר יירט בהצלחה את הטיל ששוגר מתימן (ינון שלום יתח)
בעקבות השיגור מתימן: אזעקות באור המרכז, השרון ובאזור ירושלים
צה"ל: זוהה שיגור מתימן - אזעקות צפויות להישמע בדקות הקרובות
דיווחים לבנונים על תקיפת כטב"ם לעבר משאית בחולא שבדרום המדינה (לינה עבד)
בדיקת צופרים של פיקוד העורף תתקיים הבוקר ביישובים מכורה, תומר ונעמה
ראש ארגון הטרור כתאא'ב אלמג'האדין ברצועת עזה, אשר קידם מתווי טרור ביו"ש - חוסל ברצועת עזה. במסגרת תפקידו כראש ארגון הטרור, עסק בגיוס מחבלים ביהודה ושומרון ובתוך ישראל, באמצעותם קידם והוציא לפועל פיגועים ופעולות טרור. במהלך המלחמה ארגון הטרור בראשותו היה מעורב בקידום פיגועים בשטח ישראל ונגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.
דיווח בסוריה: כוחות צה"ל פשטו לפנות בוקר לכפר ג'באתא שבאזור קונייטרה – חמישה נעצרו (לינה עבד)
דיווחים בלבנון על הדי פיצוצים שנשמעו בדרום המדינה (לינה עבד)