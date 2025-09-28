חמאס: לא קיבלנו הצעה חדשה מהמתווכות מאז תקיפה בקטאר
צה"ל: חוליית מחבלים חוסלה בעיר עזה לאחר שביצעה ירי טיל נ"ט לעבר מבנה בו שהה כוח מחטיבת גולני, אין נפגעים • דיווח: 24 פלסטינים נהרגו משעות הבוקר מאש צה"ל ברצועת עזה • עדכונים שוטפים
היום ה-723 למלחמה: חמאס פרסם הבוקר (ראשון) הודעה רשמית בה נכתב כי ארגון הטרור לא קיבל הצעות חדשות מהמתווכות, וכי המשא ומתן הושעה מאז התקיפה הישראלית בקטאר. חוליית מחבלים חוסלה בעיר עזה לאחר שביצעה ירי טיל נ"ט לעבר מבנה בו שהה כוח מחטיבת גולני, אין נפגעים. דיווח: 24 פלסטינים נהרגו משעות הבוקר מאש צה"ל ברצועת עזה.
דיווח בלבנון: כלי טיס הטיל רימוני הלם בא-נאקורה שבדרום המדינה (ניר מגנזי)
דיווחים בתקשורת הפלסטינית: תקיפות בלתי פוסקות לעבר בתי מגורים בעיר עזה (לינא עבד)
חמאס בהודעה רשמית: לא קיבלנו הצעות חדשות מהמתווכות, המשא ומתן הושעה מאז ניסיון ההתנקשות בדוחא. נשקול בצורה חיובית ואחראית כל הצעה שנקבל מהמתווכות, תוך שמירה על זכויותיהם הלאומיות של הפלסטינים (לינא עבד)
צה"ל: במהלך פעילות של חטיבת גולני, תחת אוגדה 36, בעיר עזה, זיהו הכוחות חמישה מחבלים שביצעו ירי טיל נ"ט לעבר המבנה בו שהו, אין נפגעים. בהכוונת הכוחות, כלי טיס של חיל האוויר חיסל את החולייה בסגירת מעגל מהירה
דיווח: 24 פלסטינים נהרגו מאז שעות הבוקר כתוצאה מפעילות צה"ל ברצועת עזה (לינא עבד)