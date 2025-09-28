צה"ל: במהלך פעילות של חטיבת גולני, תחת אוגדה 36, בעיר עזה, זיהו הכוחות חמישה מחבלים שביצעו ירי טיל נ"ט לעבר המבנה בו שהו, אין נפגעים. בהכוונת הכוחות, כלי טיס של חיל האוויר חיסל את החולייה בסגירת מעגל מהירה

דובר צה"ל