עינב צנגאוקר לנתניהו: "הפעם לא ניתן לך לטרפד עסקה"

משפחות חטופים קראו הערב (שלישי) להבאת עסקה להחזרת כל 50 החטופים שכבר 638 ימים בשבי ברצועת עזה. עינב צנגאוקר, אימו של מתן צנגאוקר עלתה ראשונה לנאום וכך אמרה: "נתניהו משקר כשהוא אומר אנחנו מוכנים לעסקה כוללת וסיום המלחמה. הוא מתכוון להמשיך בתורת הסלקציה שלו ומציב תנאים בלתי ישימים בכוונה כמכשול. ממלחמה הכי צודקת הגענו למלחמת הישרדות השלטון. מלחמה בה מוקרבים אזרחים וחיילים היא אינה דרכנו".

בפתח דבריה ציינה: "הציבור צריך לדעת את האמת - לפני כחודש ימים היינו קרובים מאי פעם לחתימה על עסקה. אמנם עסקה חלקית אבל מתווה ויטקוף, היה מכניס את ישראל למשא ומתן אינטנסיבי ומחייב להשבת החטוף האחרון וסיום המלחמה. כמו בהסכם האחרון שממשלת ישראל פוצצה טרם הגעתו לשלב ב', גם הפעם נתניהו חישב את שיקוליו הפוליטיים והחליט לפוצץ. בעוד צוותי המשא ומתן שבו לביתם, מתן שלי ועוד חטופים חיים נותרו מאחור ועוברים שואה כבר 683 ימים במנהרות ההשמדה. העיקר שהבוס מבסוט".

עוד אמרה: "שערו בנפשכם, לו מתווה ויטקוף היה נחתם לפני כחודש ימים, וממשלת ישראל הייתה מוכנה לדון על סיום המלחמה, כבר היינו עסוקים עכשיו בקבלת חטופים חיים לטיפול ושיקום ובהבאת חטופים חללים למנוחת עולם. יכולנו למנוע מוות נוסף של לוחמינו".

לאחר מכן התייחסה ל"יום העצירה" שהתקיים אתמול. "הרוח הישראלית נגעה בנו משפחות ובטח נגעה בחטופים החיים כשראו את כולנו יחד. אנחנו לא נתפשר במאבק שלנו, נדרוש תוך הסכם כולל להשבת כול 50 החטופים והחטופה וסיום המלחמה. כדי שנקבל את המגיע לנו, אין ברירה אלא לצאת שוב לרחובות, לעצור,למחות ולהפגין. המאבק הוא של כולנו, מאבק על המדינה. נצא לרחובות, נביא את הבשורה, נחזיר את כולם ונסיים את המלחמה", אמרה צגאוקר.

לדבריה, "הפעם לא ניתן לך בנימין נתניהו לטרפד, המנדט היחיד שיש לך הוא הסכם כולל על כל החטופים וסיום המלחמה". לאחר מכן פנתה לראש הממשלה בנימין נתינהו והתייחסה לסרטון של בנה מתן מהשבי. "הוא אמר כי הוא מתגעגע למשפחתו וגם אנחנו מתגעגעות אליו. אל תפריד בינינו. לך להסכם כולל וסיים את המלחמה. כדי למנוע מלכודות מוות של חיילינו הגיבורים, מתוך הבנה שהמחירים והתנאים לסיום המלחמה, הם בסך הכל מחיר המחדל רשום על שימך, זהו מחיר ההפקרה. תתעלה מעל הפוליטיקה".

צגאוקר קראה לנתניהו "לקבל את רצון העם" ולא לפספס הזדמנות להחזיר את בנה מתן הביתה.

לאחר מכן עלה מישל אילוז, אביו של החטוף גיא אילוז לנאום: "אני רוצה לפנות לראש הממשלה ביבי נתניהו באופן אישי ולבקש אותו די די, תגאל אותי ואת עם ישראל מיסוריו. ישנה אפשרות לעשות עסקה עכשיו. עסקה שאני מבין שהיא אפשרית, עסקה שלצערי תחל כעסקה חלקית ומתפלל ומחזיק אצבעות שתמשיך לכדי עסקה כוללת, אשר תחזיר את אחרון החטופים".

עוד הוסיף כי כולו תקווה שנתניהו מבין את גודל השעה ואת רצון העם "לסיים את הסאגה הזו ולהחזיר את כל החטופים". בדבריו התייחס ל"יום העצירה" שהוציא לרחובות מאות אלפי אזרחים. "לא תהיה תקומה, אמונה ותקווה לעם ישראל אם וכאשר נפספס הזדמנות זו פעם נוספת . אנחנו יכולים וחייבים להסדיר עסקה כוללת. תפקידנו לעמוד על המשמר ולוודא שהעסקה הנוכחית תחל מיידית ותסתיים תוך 60 ימים".

כמו כן הביע התנגדות לעסקה כמו הקודמת שהיתה לפני חצי שנה שהשיבה באופן חלקי את החטופים, בהפרשי זמן ובאופן טראומטי עבורם. "לא יקרה מצב בו מישהו ינסה לקנות לעצמו זמן ולמרוח אותנו המשפחות עוד כחצי שנה. זה לא יקרה. לא נפקיר את עשרת החטופים להשאר ולהירקב מאחור. די לנו לזכור ולהזכיר את תמונות השואה של החטופים שגוועים ברעב ונמקים בשבי", סיכם.

אחריו, עלה לנאום יהודה כהן, אביו של החטוף נמרוד כהן: "אני רוצה להודות לציבור שהיה איתנו ביום ראשון. כ-400,000 הגיעו לכיכר. אנחנו מודים לציבור, הציבור הזה מחזיק אותנו ואת הנושא בראש סדר העדיפויות. שמענו את הגורם הישראלי שהפך לישראלי מגורם מדיני, נתניהו וחבורתו מגיבים על יום ראשון החסימות וההצהרות כפרס לחמאס, נתניהו פתח במשרדו משרד פרסים לחמאס".

הוא הוסיף: "כשאנחנו שומעים את נתניהו אנחנו מבינים שאנחנו עושים את הדבר הנכון. העסקה כבר הייתה יכולה לעבור פעמיים וחצי מדברים על סוף מרץ, מאז כבר עברו חמישה חודשים ויותר, עכשיו עוד פעם מדברים על עסקה חלקית. 60 יום שלא מגיעים אף פעם. השאלה עכשיו היא מה יהיה התירוץ של נתניהו לטרפד את העסקה החלקית. כשיש עסקה חלקית, חמאס אומר אין הסכמה, ונתניהו אומר שהדרישות גבוהות מידי ובורח".

הוא הביע חוסר אמון בראש הממשלה ואמר: "אני מקווה (לא מקווה כבר מנתניהו לשום דבר) שלחץ על נתניהו מבפנים או מבחוץ, בעיקר מבחוץ, אני מדבר מעבר לממשל טראמפ, גם אירופה ילחצו על נתניהו לסיים את המלחמה ולהגיע לעסקה חלקית שתהפוך למלאה. זאת הדרך שהבן שלי - חייל - יחזור הביתה. הדרך היחידה שהבן שלי נמרוד ישתחרר. לגביי נמרוד אנחנו מצפים לשחרר בקרוב סרטונים שלו מהשבי".