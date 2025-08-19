לקראת הרחבת הלחימה בעזה: כ-50 אלף צווי מילואים יישלחו בשבוע הקרוב

מומלצים -

בצה"ל החליטו הערב (שלישי) להקדים את הוצאת צווי גיוס המילואים לשבוע הקרוב, זאת לקראת תחילתו של התמרון המחודש בעיר עזה, עליו החליט הקבינט. כ-50 אלף צווים חדשים יישלחו, נסוף למי שכבר נמצאים כיום בשירות. סך הכל - יותר מ-130 אלף מילואימניקים יימצאו בשירות פעיל אחרי תקופת הקיץ ולפני חגי תשרי.

סך הכל, בתמרון המחודש ברצועה צפויות להשתתף כחמש אוגדות. גיוס המילואים הנרחב נועד על מנת למלא את השורות גם בגזרות הנוספות בהם פועל הצבא - יהודה ושומרון, וגבול סוריה ולבנון. חלק מהמגוייסים ייועדו גם להשתתף בתמרון ולהגנה בעזה.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, יידרש לאשר את שליחתם של עד 60 אלף צווי מילואים. הקדמת שליחת הצווים נעשית על מנת לאפשר למתגייסים זמן התארגנות, ככל הניתן, לפני שיצטרכו להתייצב, ולא לדרוש מהם להגיע באופן מיידי.

בתחילת השבוע פרסם הפרשן הצבאי יוסי יהושוע את התוכנית להרחבת הלחימה ברצועת עזה: המשימה הראשונה תהיה לפנות מהעיר אוכלוסייה שמונה כמיליון אזרחים. לצורך כך צה"ל נערך לפנות מתעסוקה את כל החטיבות הסדירות. המשמעות היא, כי למעלה ממאה אלף חיילי מילואים יגוייסו על מנת להשלים את סדר הכוחות הצה"לי הנדרש. כיום יש כבר כ-74 אלף מילואימניקים, כך שיהיה צורך בגיוס של עשרות אלפים נוספים.

לאחר מכן יידרש צה"ל לבצע תמרון תת-קרקעי בשטח בו ידוע שיש חטופים. הסבירות להוציא חטופים בחיים במבצע צבאי הם נמוכים מאוד. לכן, ההערכה היא ששחרור של חטופים ייעשה רק בעסקה. נשאלת השאלה אם במידה ותהיה לראש הממשלה בנימין נתניהו אפשרות לעסקת ביניים הוא יסכים לעצור - לא בטוח שיש לו את התמיכה לכך בדרג הפוליטי.