משמעות התקיפה הדרמטית של בכירי חמאס בדוחא | פרשנות

מומלצים -

לאחר פגיעת חיל האוויר בבניין בדוחא, בו התקיימה פגישה של בכירי חמאס, מגיש "הערביסטים" ופרשן i24NEWS צבי יחזקאלי מסביר את המשמעות ההיסטורית של הדבר. הפרשנות המלאה

הנהגת חמאס בדוחא זה מנוע הטרור - הם תמיד קיבלו שם מחסה. ב-7 באוקטובר חאלד משעל וח'ליל אל-חיה התפפלו ושמחו מול תמונות הטבח. ישראל תמיד נמנעה מלחסל אותם על אדמת דוחא, כי קטאר נחשבה כאקס-טריטוריה. ועכשיו ביצעה מהלך שאמור לשנות את כל פני המלחמה.

אם ישראל תהיה חכמה - הולכים על כל הקופה ומחסלים את כל הנהגת חמאס. חיסול בתוך דוחא לא היה אף פעם ואולי בגלל זה, הם בכלל לא נקטו באמצעי זהירות. קטאר לא הייתה מדינה ש"מתלכלכת" ומתמודדת עם סכסוכים - כי היא משפיעה על כולם. דרך רשת אל-ג'זירה, אנחנו עוקבים אחרי הדיווחים, אבל מה שברור הוא שזה מהלך שיזכרו אותו לאורך כל המלחמה.

יכול להיות שזה מהלך הסיום של המלחמה. ברגע שאתה מחסל את מי שנושא ונותן מולך על עניין החטופים, אתה משאיר את עזה כרגע עם פינוי אוכלוסייה ומהלך צבאי. יתכן שמשהו דרמטי קורה לנגד עינינו, ולכן צריך לזכור את היום הזה, ולעקוב אחד ההתרחשויות והמהלכים הבאים בהם תנקוט ישראל. אבל זה מתחיל כמהלך מאוד מאוד יפה, משמעותי, פוגע בכל הנהגת חמאס, שכרגע כנראה אינה קיימת.

הם כולם התגוררו במלון אחד: או ב"פור סיזנס" או באחד מהמלונות האחרים, ולעשות כזה חיסול זה מבחינה מודיעינית לא הכי מסובך, אבל מבחינה מבצעית זה דבר שהוא מאוד מאוד מורכב ובעיקר - לא לפגוע בחפים מפשע ולא להיכנס לחשבונאות עם קטאר.

ההנחה היא שישראל לא עשתה את זה לבד, אלא יש פה איזה אישור של דנולד טראמפ. כפי שהיה בסוד העניינים באיראן - גם בסיפור הזה הוא היה. כך שאם חשבתם שהכל מדשדש אז כנראה תמיד המלחמה מגלה לנו שיש מהלכים שאם ישראל באמת תופסת אומץ - קורים. כמו עם הביפרים, כמו עם חיסול נסראללה שקרה אחרי יותר משנה במלחמה, והנה אחרי כמעט שנתיים של המלחמה - ישראל הולכת פה על חיסול הנהגת חמאס. אפשר לומר שהמטרה לחסל את חמאס מתחילה לקרום עור וגידים.