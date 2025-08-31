"הממשלה מסתירה עובדות": משפחות חטופים מפגינות במהלך ישיבת הקבינט

מומלצים -

משפחות חטופים הפגינו היום (ראשון) בזמן כינוס הקבינט מדיני-ביטחוני, שהתכנס לדון בתוכניות לכיבוש העיר עזה. מישל אילוז, אביו של החלל החטוף גיא אילוז האשים: "אתם, הממשלה, מסתירים מאיתנו את העובדות".

בפתח דבריו דיבר האב על בנו: "ילד שהופקר, נחטף במסיבת הנובה, שבעה מחבריו נרצחו. הילד שלי הופקר בשבי. הוא אחד מתוך ארבעים ושניים חללים שנרצחו בשבי - עד מתי? ועכשיו טראמפ אומר לנו שיש פחות מ-20 חיים בשבי. הוא לא סתם אומר את מה שהוא אומר. טראמפ יודע מה שהוא אומר. אתם, הממשלה, מסתירים מאיתנו את העובדות", אמר.

מטה משפחות החטופים

הוא המשיך את דבריו: "אתם יודעים כבר שהחיים, החטופים והחללים נמקים. אתם יודעים שהיו 20 חיים, ואני רוצה לפנות אליך, ראש הממשלה ביבי נתניהו, שתדע לך, 20 חטופים יחזרו חיים. היה והם לא יחזרו חיים, אתה תהיה עם דם על הידיים. אתה תהיה רוצח. רוצח, אם החללים האלה לא יחזרו לקבורה ראויה".

לאחר מכן פנה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ: "בבקשה עזור לנו, בבקשה. זה רק בכוחך. החזר את יקירנו חזרה. כל החטופים בעסקה אחת, אנחנו רוצים אותם חזרה באופן מיידי".

גם רובי חן, אביו של החחל החטוף איתי חן קרא לממשלה להחזיר את בנו שכבר 695 ימים בשבי בעזה. " חברי הקבינט היקרים, עמדתם והתעקשתם על תנאים. חמאס חזר ואמר, כן - אלו התנאים שאתם אמרתם. ועכשיו אתם אומרים שהתנאים האלו לא טובים. איך ייתכן שאתם מקבלים את מה שאתם רוצים ואז מחליטים לשנות את כללי המשחק ולהגיד לא טוב ואתם רוצים יותר? הילדים שלנו זה לא הפקר", מחא.

עוד אמר האב השכול: "אנחנו רוצים לראות את הילד חזרה. פעם ראשונה שהוא לא חזר והוא נלחם, ולא הצליח לחזור הביתה כבר כמעט 700 ימים ואנחנו לא נקבל את זה שהוא ייעלם ואף פעם לא נמצא אותו. אנחנו רוצים אותו בבית, היום, והיום אתם יכולים לקבל את ההחלטה הזאת, כי אנחנו רוצים את כולם".

מטה משפחות החטופים

בהמשך פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו: "ביבי, זו החלטה שלך להחזיר אותם, זה בידיים שלך, שסוף כל סוף העם הזה יוכל כבר להתאחד ולהתחיל להשתקם - אבל אתה בוחר שוב ושוב להשאיר אותנו במצב הזה, שבו אנו נישאר פה תקועים לנצח - כי זה משרת את האינטרסים שלך. תחשב מה זה האינטרסים של עם ישראל שאתה צריך להוביל כראש ממשלת ישראל. תנסה לחשוב על כולנו, לחברי הקבינט היקרים,

גם אתה, אריה דרעי, שנמצא שם כמשקיף, תחשבו על העם פעם אחת, ולא רק על עצמכם, ותביאו כבר את העסקה, את העסקה של כל ה-48".