"הייתם גיבורים": יום השנה להירצחם של ששת החטופים בשבי

משפחותיהן של ששת החטופים שהוחזקו במנהרה ונרצחו מציינות היום (שלישי) את יום השנה העברי להירצחם בשבי. אלכס לובנוב, אלמוג סרוסי, כרמל גת, עדן ירושלמי, אורי דנינו והרש גולדברג פולין נרצחו במנהרת חמאס לאחר ששוביהן חשדו כי כוחות צה"ל מתקרבים אליהם. באזכרות שנערכו סיפרו קרובי המשפחה על הגעגועים הרבים, על תחושת ההחמצה וגם על מורשתם.

שירית ירושלמי, אמה של עדן ירושלמי ז"ל אמרה: "במשך חודשים ארוכים היית בשבי בתנאים שאי אפשר לדמיין. את החזקת, לא נשברת, החזקת, היית בקבוצה חזקה עם חמישה גיבורים נוספים. הגבורה שלך מהדהדת בלב של כולנו, אבל בסוף לקחו אותך, גזלו אותך ממני".

