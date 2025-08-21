"שנתיים ללא תשובות": במועצת אוקטובר הכריזו על כנס חירום

מומלצים -

אחרי "יום העצירה" שהתרחש ביום ראשון, ב"מועצת אוקטובר" הכריזו הבוקר (חמישי) על הצעד הבא בקרב על הקמת ועדת חקירה ממלכתית. תחת הכותרת "שנתיים ללא תשובות" ייערך בעוד כשבועיים כנס חרום ענק באקספו תל-אביב אליו יגיעו המשפחות החברות במועצה, בהן משפחות חללי צה"ל, משפחות נרצחי המסיבות, משפחות העוטף, שורדי שבי ומשפחות חטופים, משפחות פצועי צה"ל ונפגעי ה-7 באוקטובר.

בכנס החרום, שייערך ביום ראשון 7 בספטמבר, יוכל הציבור לפגוש את המשפחות כדי לשמוע את סיפורי נרצחי ונופלי ה-7 באוקטובר. בנוסף יוצגו הצעדים הלאומיים שצפויים להתרחש בשבועות הקרובים תחת הדרישה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.

במסיבת העיתונאים הציג רפי בן שטרית, ראש עיריית בית שאן לשעבר ששכל את בנו אלרועי ב-7 באוקטובר, את השתלשלות העניינים לגבי ההכרזה על ועדת החקירה הממלכתית. "הבנים והבנות שלנו לא ברחו מאחריותם, הם נלחמו באומץ עד טיפת דמם האחרונה. ואיפה האחריות של המנהיגות? מתחבאים מאחורי הצהרות ריקות וועדות מגוחכות שתפורות מראש", אמר.

שרון אשל, אמא של התצפיתנית רוני אשל ז"ל, התייחסה לנאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו באו"ם, בו הציג תמונה של פצצה: "נתניהו - אתה רגע לפני הפיצוץ. אל תנסה אותנו, ההורים השכולים. אל תנסה אותנו, אזרחי ישראל. הגעת לקו האדום שלנו. מיליון וחצי האזרחים שנענו לקריאתנו השבוע ויצאו לרחובות, לכיכרות, לצמתים, היו רק ההתחלה".

ד"ר אבישי אדרי, תושב נחל עוז, דרש בנאומו מהממשלה לספק תשובות לציבור. "שרדתי את הטבח עם אשתי וארבעת ילדיי הקטנים אחרי 17 שעות של מצור בממ"ד. בחוץ עשרות מחבלים רוצחו, עינו, חטפו והשפילו את חברינו. חברי, עומרי מירן, עוד מעונה בעזה. מאז פרוץ המלחמה שרתתי מעל ל-600 ימים במילואים. אני ומשפחתי עדיין עקורים ורחוקים מביתנו שבנחל עוז. אני קורא לאזרחי ישראל - אל תישארו אדישים! חייבים לנו תשובות!".