עסקה חדשה? שחרור כל החטופים, והזזת חמאס מניהול הרצועה

המתווכות הערביות, מצרים וקטאר, עובדות על גיבוש מסגרת חדשה להסכם בין ישראל לחמאס, כך דווח היום (שישי) בסוכנות הידיעות AP. במסגרת ההסכם יוחזרו כל החטופים, החיים והמתים, בפעימה אחת. בנוסף תוקם וועידה פלסטינית שתנהל את הרצועה עד לשיקומה. הממשל האמריקני, לפי הדיווח, עודכן בפרטי התוכנית.

המאמצים להתנעת עסקה חדשה מגובים בתמיכה של מדינות ערב במפרץ. לפי ההצעה המתגבשת, בתמורה להשבת החטופים תדרש ישראל לנסיגה מלאה מהרצועה לסיים את המלחמה. כך לפי שני גורמים ערבים רשמיים.

רצועת עזה תנוהל בידי ועידה ערבית פלסטינית,שתפקח על שיקום ובינויה מחדש, זאת עד לכינון שלטון פלסטיני חדש. כוח השיטור החדש יאומן בידי שתיים מבעלות בריתה של ארצות הברית במזרח התיכון. עדיין לא ברור איזה תפקיד יהיה לרשות הפלסטינית בניהול הרצועה.

המתווכות קוראות לחמאס לוותר על שליטתו ברצועת עזה במסגרת ההסכם החדש. כמו כן, ייאסר עליו להמשיך ולהשתמש בנשק שנמצא בידיו. נבחנת האפשרות ל"הקפאת" נשק - כלומר, האמל"ח ישאר בידי ארגון הטרור.

בתוך כך, נשיא הרשות הפלסטינית אבו מאזן שוחח היום עם נשיא מצרים א-סיסי ועם מלך ירדן עבדאללה השני. שני מנהיגי המדינות התחייבו להמשיך לסייע לפלסטינים בעזה בכל הדרכים האפשריות ללא דיחוי. אבו מאזן קרא להחלטה הישראלית להשתלטות על העיר עזה "פשע חדש", וקרא להכנסת הרשות הפלסטינית לשליטה ברצועה.

ההצעה החדשה מתכתבת עם דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהתחייב השבוע כי אין לישראל כוונה לשלוט ברצועת עזה. בריאיון לרשת "פוקס ניוז" אמר כי "כדי להבטיח את הביטחון שלנו, להסיר את חמאס משם, לאפשר לאוכלוסיה להיות חופשית ולהעביר את השלטון שם לשלטון אזרחי".

השליח האמריקני למזרח התיכון, סטיב ויטקוף, אמר לפני שבוע בכיכר החטופים כי הנשיא טראמפ מחוייב לפתרון סוגיית החטופים: "אני מבטיח לכם שאכפת לו מהחטופים יותר מהכול. והמשימה שלו היא להחזיר את כולם. הוצאנו את עידן אלכסנדר וזה ניצחון, אנחנו צריכים להוציא את כולם. נראה שחמאס לא עומד במילה שלו. המגעים איתו היו מתסכלים ועכשיו אנחנו חושבים שצריך לעשות הכל – או כלום".