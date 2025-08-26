צבי יחזקאלי: "בעזה בית חולים הוא גם מקום לטרוריסטים"

מומלצים -

פרשן i24NEWS, צבי יחזקאלי התייחס הערב (שלישי) לתקיפת צה"ל על בית החולים נאצר בח'אן יונס שעוררה סערה בעולם ואמר: "העיתונאים ברצועת עזה אחראים לגיבוש נרטיב והם עובדים בשיתוף פעולה עם ארגון הטרור. ברצועת עזה בית חולים הוא גם מקום לטרוריסטים - עיתונאים יכולים גם לצלם מעשי טבח ולהעביר תחילה את התמונות למחבלי החמאס".

"ישראל צריכה כל הזמן להוציא הוכחות", הוא מסביר, "בסופו של דבר ביום האירוע אנחנו מפסידים נקודות - אבל לאחר מכן האמת מתגלה".

