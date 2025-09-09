השר סער: "ישראל מעוניינת להגיע לסיום המלחמה בעזה"

מומלצים -

שר החוץ גדעון סער נפגש הבוקר (שלישי) עם ראש ממשלת קרואטיה אנדריי פלנקוביץ בזאגרב. בפגישה דנו השניים ביחסים הבילטרליים בין המדינות ובמצב במזרח התיכון, בדגש על המלחמה ברצועת עזה. השר סער התייחס למצב ברצועת עזה ואמר כי ישראל מעוניינת להגיע לסיום המלחמה בעזה בהתבסס על ההצעה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ובהתאם לעקרונות שקבע הקבינט הביטחוני.

סער אמר כי: "ישראל נלחמת על קיומה מול טרור אסלאמי קיצוני כבר כמעט שנתיים. רק אתמול - מחבלים פלסטינים רצחו שישה ישראלים בפיגוע מחריד בבירתנו ירושלים, ופצעו רבים נוספים. הרוצחים האלו יצאו ממרחק של כמה קילומטרים בלבד - משטחי הרשות הפלסטינית - כדי להרוג יהודים. זוהי המציאות המסוכנת שאנו מתמודדים איתה בארצנו הזעירה"

שר החוץ הוסיף: "חמאס אחראי לפתיחת המלחמה בטבח ה־7 באוקטובר. אבל חמאס גם אחראי להמשך המלחמה עד היום. רק לפני יומיים חמאס שוב ירה רקטות לעבר יישובי העוטף, אלו שהותקפו גם ב-7 באוקטובר. אבל המלחמה יכולה להסתיים מחר. הנשיא טראמפ אמר זאת בצורה ברורה לפני יומיים: ישראל אמרה "כן" להצעתו. אנחנו מוכנים לקבל עסקה מלאה שתביא לסיום המלחמה - בהתבסס על החלטת הקבינט. יש לנו רק שתי דרישות פשוטות: החזרת החטופים, עדיין מוחזקים 48 חטופים בשבי אכזרי. וחמאס חייב להתפרק מנשקו.

"התנאי השני איננו קריטי רק עבור ישראל- הוא מבטיח עתיד טוב יותר לעזה ולפלסטינים. עתיד שונה - חופשי ממשטר הטרור המדכא של חמאס. הבעיה של חמאס ושל מדינות הטרור האסלאמי הקיצוני אינה רק בעיה של ישראל. זו גם בעיה של הפלסטינים עצמם. זו בעיה עבור היציבות האזורית.

"פיגוע הטרור אתמול ממחיש את הסכנה שבהקמת מדינת טרור פלסטינית בלב מולדתנו. אבל מדינה פלסטינית אינה מאיימת רק על קיומה של ישראל.היוזמה הנוכחית להכיר ב"מדינה פלסטינית״ מדומיינת פוגעת גם ביציבות האזורית. היא מתגמלת את חמאס על טבח ה-7 באוקטובר. היא מהווה תמריץ עבור חמאס להמשיך במלחמה. היוזמה הזו לא תקרב אותנו לשלום או לביטחון - להפך, היא רק תערער את היציבות באזור".