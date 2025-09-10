ללא אירועים: קרוביהם של גלי וזיוי ברמן מציינים יום הולדת 28

מומלצים -

גלי וזיו ברמן היו אמורים לחגוג היום (רביעי) את יום הולדתם ה-28 בבית בכפר עזה, לצד החברים והמשפחה, כמו בכל שנה עד לרגע שנחטפו. היום הם כבר לא יחגגו, בטח לא בבית.

החברים הקרובים הם כבר חלק מהמשפחה, שותפים מלאים למאבק להשבת גלי וזיוי. גם הקהילה מכפר עזה עושה הכל כדי לראות אותם שוב בקיבוץ, אבל לפעמים גם זה מרגיש מעט מדי.

בימים בהם נראה שעסקה להשבת החטופים רק מתרחקת, התסכול רק גובר והתחושה היא שלא נותר עוד מה לעשות, כבר אין למי לזעוק. ביום ההולדת הזה, כמעט שנתיים מרגע חטיפתם, לא יהיו אירועים, וגם לא מחאה גדולה, אלא רק תפילה שקטה, שהסיוט שלהם ייגמר, וכמה שיותר מהר.

