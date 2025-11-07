סרן עומר נאוטרה הובא למנוחות היום (שישי), כאשר בהלוויתו נכחו בין היתר הנשיא הרצוג ושורד השבי נמרוד כהן שהיה איתו בטנק. ארגון הטרור החות'י טען כי הם ביצעו 1,830 שיגורים לעבר ישראל במהלך השנתיים האחרונות. בעזה טוענים כי בוצע מוקדם יותר ירי ארטילרי לעבר מזרח העיר חאן יונס.

החות'ים טוענים: ביצענו 1,830 שיגורים של טילים וכטב"מים לעבר ישראל בשנתיים האחרונות (ניר מגנזי) מזכ"ל הג'יהאד האסלאמי: "היו בתוכנית טראמפ מכשולים ותנאים רבים שלא ניתן ליישם, אך ישראל לא יכלה לדחות זאת כי היא רצתה לסיים את הלחימה" (ניר מגנזי) דיווח: כלי טיס צה"לי ביצע תקיפה בדרום לבנון (ניר מגנזי) מפקד פיקוד מרכז חתם על צו הריסה לבית של מחבל שביצע הפיגוע בצומת מחולה באוגוסט האחרון דיווח פלסטיני: ירי ארטילרי בוצע הבוקר לעבר מזרח העיר חאן יונס (ניר מגנזי) שר הביטחון כ"ץ: "הנחיתי את צה"ל להרוס ולהשמיד את כל מנהרות הטרור בעזה" (ינון שלום יתח)