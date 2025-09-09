מומלצים -

היום ה-705 למלחמה: העולם עדיין המום מהפעולה הנועזת והשנויה במחלוקת של ישראל - חיסול בכירי חמאס בליבה של קטאר, מדינה המעורבת בהליכי המשא ומתן של עסקת החטופים. הלילה (בין שלישי לרביעי), נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי "אני לא מתלהב מהפעולה הזו, אנחנו רוצים את החטופים שלנו בחזרה". כמו כן, מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס היום לדון בחיסול.