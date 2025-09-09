טראמפ על החיסול בקטאר: "לא התלהבתי מזה" | כל העדכונים

נשיא ארצות הברית הגיב לפעולה של ישראל בקטאר - והזכיר את העובדה שצריך להחזיר את החטופים • מחר ב-22:00: דיון במועצת הביטחון של האו״ם על המתקפה • עדכונים שטפים מהיום ה-705 למלחמה

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
דונלד טראמפ בבית הלבן, ספטמבר 2025, ארכיון
היום ה-705 למלחמה: העולם עדיין המום מהפעולה הנועזת והשנויה במחלוקת של ישראל - חיסול בכירי חמאס בליבה של קטאר, מדינה המעורבת בהליכי המשא ומתן של עסקת החטופים. הלילה (בין שלישי לרביעי), נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי "אני לא מתלהב מהפעולה הזו, אנחנו רוצים את החטופים שלנו בחזרה". כמו כן, מועצת הביטחון של האו"ם תתכנס היום לדון בחיסול. 

בפעם השנייה: המשט הפרו-פלסטיני Sumud לעזה טוען שספינה נוספת נפגעה מכטב"ם ישראלי בחופי תוניסיה (ברק בטש)

טראמפ על חיסול בכירי חמאס: "אני לא מתלהב מהפעולה הזו, אנחנו רוצים את החטופים שלנו בחזרה" (מייק וגנהיים)

מחר ב-22:00: דיון במועצת הביטחון של האו״ם על התקיפה בקטאר (ברק בטש)

