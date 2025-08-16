שביתות, שיירות רכבים והפגנות ברחבי הארץ: לוח הזמנים של "יום העצירה" למען החטופים

מומלצים -

מחר, יום ראשון, נציין 681 ימים למלחמה ו-50 חטופים שעדיין מוחזקים בשבי חמאס. מדינת ישראל תעצור למחאת ענק, לאחר שאלפי עסקים, מסעדות וגופים מסקטורים שונים במשק הישראלי נענו לקריאת מטה המשפחות לשחרור החטופים ויצטרפו ליום השביתה תחת הקריאה להחזרת כל החטופים בעסקה אחת, וסיום המלחמה.

האירועים יתחילו בשעה 6:29 בבוקר, בה החל טבח 7 באוקטובר. בשעה זו יוקם מיצג ראשון בכיכר החטופים, ובשעה 7:00 תתקיים במקום מסיבת עיתונאים של משפחות החטופים והנרצחים. במקביל, לאורך שעות הבוקר צפויות הפגנות בעשרות צמתים, חלוקת סרטים צהובים לנהגים, והפגנות מול בתי חברי כנסת מהקואליציה.

לאורך היום תוצג תערוכת צילומים של החטופים בימים שלפני החטיפה - לצד הסרטונים של חמאס מהשבי. במקביל, מדי שעה עגולה, יעלו בני משפחות חטופים לספר על יקיריהם.

בשעה 11:00 צפויה להגיע לכיכר החטופים צעדת הרופאים בלבן - "החלוקים הלבנים", ובשעה 16:00 צפויה יוזמה בשם "ישראל צופרת", במסגרתה כלי רכב ברחבי הארץ יצפרו במשך דקה להזדהות עם החטופים.

משם, צפויות עשרות שיירות מכל רחבי הארץ לעבר תחנת רכבת סבידור, בדרכן לעצרת המרכזית שתיערך בשעה 20:00 בכיכר, בהשתתפות בני משפחות החטופים, שורדי שבי ובני משפחות שכולות.

בשעה 17:00 צפוי מיצג סטודנטים, בשעה 17:30 - הצהרה של נשיאי אוניברסיטאות, ובשעה 18:00 קריאת תהילים - בכיכר החטופים.

חלק משמעותי מאירועי יום השביתה יהיו בעוטף עזה, ויכללו שיירות טרקטורים וכלים חקלאיים לאורך כביש 232, ושביתה של מועצות אשכול ושער הנגב.

בתוך כך, החלטת הקבינט להרחיב את התמרון בעזה בשל הקיפאון במשא ומתן, מגבירה את החשש בקרב משפחות חטופים לשלומם של יקיריהם. במקביל, הלחימה בעזה נמשכת, כאשר נרשמו שורת תקיפות של צה"ל בשכונת זייתון. הרמטכ"ל אייל זמיר צפוי לאשר את התוכניות המרכזיות להשתלטות צה"ל על העיר עזה, מה שמעלה את מד הלחץ בקרב בני משפחות החטופים.