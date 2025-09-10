ר"מ קטאר: "נתניהו מוביל את המזרח התיכון לכאוס, תהיה תגובה למתקפה של ישראל"

מומלצים -

ראש ממשלת קטאר ושר החוץ מוחמד בן עבד א-רחמן אל ת'אני התייחס הערב (רביעי) לתקיפה הישראלית בדוחא, בראיון לרשת CNN. "נתניהו מוביל את המזרח התיכון לכאוס - אני יודע שתהיה תגובה למתקפה של ישראל", תקף אל ת'אני. לדבריו, "קטאר בוחנת מחדש את תפקידה כמתווכת וכן את עתיד חמאס במדינה. נתניהו בזבז את זמנה של קטאר על-ידי עיסוק בגישור". עוד הוסיף ראש ממשלת קטאר: "תהיה תגובה שנבחנת עם שותפים באזור - קצינים קטארים שנפצעו בתקיפה הישראלית נמצאים במצב קריטי. כל אזור המפרץ בסכנה".

עוד הוסיף: "נתניהו טוען כל הזמן שהם מאוימים - הם אלו שמאיימים על כל המדינות. אף אחת מהמדינות שלנו לא הציבה איום בפני ישראל ובפני העם בישראל. למה נתניהו טוען שהוא האיש של השלום? אני חושב שאנחנו ברגע קריטי במזרח התיכון. נתניהו טוען שהוא מעצב את המזרח התיכון מחדש, זו התפתחות מסוכנות מאוד וזה לא מקובל עלינו".

בתוך כך, נתניהו השתתף הערב בטקס הנחת אבן פינה לטיילת על שם נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בבת ים, שם ציין כי "הנשיא טראמפ דיבר איתי כמה פעמים על נכסים על חוף הים. הוא אמר לי שיש לנו נכסי חוף נפלאים כאן. הוא דיבר על מקום שנמצא קצת דרומה מכאן - בעזה. הוא אמר שזה צריך להפוך למקום של שלום, שגשוג וחיים טובים, ולא טרור. הוא צודק. אנחנו מכבדים את החבר הטוב ביותר של ישראל אי פעם בבית הלבן.

הוא הכיר בירושלים כבירת ישראל, העביר לשם את שגרירות ארה״ב, הכיר בריבונות שלנו ברמת הגולן, פרש מהסכם הגרעין הקטסטרופלי עם איראן ועזר לנו להיאבק באיום הגרעין האיראני, וגם והרבה דברים אחרים.הוא חבר אמת ואני גאה להיות כאן כדי לחלוק כבוד לנשיא טראמפ".