אביו של גיא גלבוע דלאל חשף: "קיבלנו ממנו מכתב כשהיה בשבי"

במשך שנה וחצי גיא גלבוע-דלאל לא ידע שאחיו שרד את הטבח במסיבת הנובה. בשלב מסוים גיא ראה בטלוויזיה ריאיון של גל אחיו - וכך הבין שהוא חי. אביו של גיא, אילן, סיפר היום (שני) ל-i24NEWS: "לפני שלושה שבועות קיבלנו מגיא מכתב, שעבר בדרך לא דרך, והוא כתב לנו שהוא יודע שגיא חי - וזה עשה אותו מאוד מאושר. הוא כתב שהוא מאוד מתגעגע והוא מקווה לחזור".

אביו של גיא עוד סיפר: "אנחנו שוב משפחה שלמה, ישבנו לאכול ארוחת חג אחרי שנתיים, זה היה מדהים. הוא לא ידע לגמרי את ההיקף של מה שקרה ב-7 באוקטובר, בחצי השנה הראשונה הם היו בדירות ונחשפו קצת לטלוויזיה, אבל ברגע שירדו למנהרות לא היו חשופים למדיה ושם עברו טרור פסיכולוגי".

"סיפרנו לו בראשי פרקים מה קרה בקיבוצים, מה קרה במסיבה. כשגיא פגש את אלון אהל לפני כשבועיים, אף אחד מהם לא ידע שהשני חטוף", סיפר אילן, "הם היו יחד בנובה וברחו כל אחד בנפרד".

