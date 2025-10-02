ניסיון פיגוע בבנימין: 2 מחבלים ניסו לדרוס לוחמים, אחד חוסל

ניסיון פיגוע בבנימין: שני מחבלים ניסו לדרוס הערב (חמישי) כוח צבאי ששהה במחסום "בל", סמוך לבית חורון, ונוטרלו. אחד חוסל, לאחר שהוא זוהה עם נשק עליו, והשני נעצר.

כאמור, ניסיון הפיגוע התרחש על כביש 443. מצה"ל נמסר כי "אין נפגעים לכוחותינו". לאחרונה, פרסמנו ב-i24NEWS כי זוהה ניסיון שיגור רקטות כושל מהכפר ניעמה, הנמצא צפונית לכביש. בסריקות אותרו שתי רקטות ללא חומר נפץ תקני, ובהמשך הודיעו כוחות הביטחון כי עצרו באזור רמאללה חולייה החשודה בירי שלהם. עשרות רקטות אותרו במבנה בו שהו החשודים.

דובר צה״ל ודובר שב״כ

בנוסף, צה"ל הודיע אמש כי איתר באזור רמאללה 15 רקטות בשלבי ייצור, אמצעי הלחימה היה שייך לחולייה שאחראית לניסיון השיגור מהכפר ניעמה. בשבוע הקודם נהרג סמל-ראשון עינבר אברהם קב, לוחם בגדוד 890 של חטיבת הצנחנים בפיגוע שומרון. הוא נפגע ככל הנראה בראשו מהאש שנורתה על מנת לנטרל את המחבל, נסיבות האירוע נמצאות בתחקור.