סודות השבי של עמרי: משפחת מירן חושפת הכל - גם את המחלוקות

העדויות על מה שעבר שורד השבי עמרי מירן בשבי חמאס ממשיכות לטלטל את המשפחה. בשיחה אישית עם האבא דני, ושני האחים בועז ונדב, נחשפים הסודות ממעמקי האדמה. מהנשק שכוון לראשו כשנדרש לצלם סרטון, השיאצו שהעביר לחטופים ועד הזעם של השובים על ראשי חמאס, אחרי שעסקת וויטקוף התפוצצה. הרקע השיחה ריחפה המחלוקת העמוקה במשפחה - שהייתה קרועה בין פורום תקווה, למטה המשפחות.

סודות השבי של עמרי - צפו בכתבה המלאה בתחילת העמוד