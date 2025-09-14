איך מחדשים את המו"מ? היוזמה האמריקנית לגישור בין הצדדים

מומלצים -

בכירים אמריקנים מקיימים שיחות בימים האחרונים עם בכירים ישראלים וקטארים בנסיון לחדש את המגעים לעסקת חטופים. בסוף השבוע, שהה ראש ממשלת קטאר בארצות הברית ונפגש עם הנשיא דונלד טראמפ, סגן הנשיא ג׳יי.די ואנס, שר החוץ מרקו רוביו והשליח המיוחד סטיב ויטקוף. במהלך השיחות הבהירו הבכירים האמריקנים "צריך למצוא את הדרך הנכונה לחדש את המשא ומתן", כך על פי שני גורמים המעורים בפרטים.

ראש ממשלת קטאר מוחמד אל-ת'אני, עצמו אמר שלמרות התקיפה של ישראל בדוחא הם עדיין חלק מהמשא ומתן. "המתקפה הישראלית היא תקדים חמור שיש להתנהל מולו בעוצמה ובנחישות. נמשיך במאמצים לעצירת המלחמה עם ארה״ב ומצרים", אמר אל-ת׳אני בשובו לדוחא.

הבכירים האמריקנים שוחחו גם עם בכירים ישראלים בנסיון להתניע מחדש את המשא ומתן. שר החוץ האמריקני רוביו שהגיע לישראל ביום ראשון ידון עם בכירים ישראלים באפשרות לחידוש המגעים. גורם המעורה בפרטים אמר ל-i24NEWS כי יתכן והממשל יציג יוזמה חדשה כדי להוציא את המשא ומתן מהקיפאון.

