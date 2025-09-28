יורט טיל ששוגר מתימן, לא ידוע על נפגעים | עדכונים שוטפים
אזעקות נשמעו במהלך הלילה בגוש דן, השפלה, והשרון • חבר הלשכה המדינית של חמאס, חוסאם בדראן: ״לא הגיעה אלינו הצעה רשמית לעסקה כפי שטוענים טראמפ ואחרים״ • היום ה-724 למלחמה
היום ה-724 למלחמה: טיל ששוגר הלילה (בין ראשון לשני) מתימן יורט, אזעקות נשמעו בגוש דן, השפלה, והשרון. חבר הלשכה המדינית של חמאס, חוסאם בדראן בריאיון לאל ג'זירה: ״שמענו את כל מה שנאמר עד כה בתקשורת, אך לא הגיעו לידנו הצעות רשמיות לעסקה כפי שמופצים כעת על ידי טראמפ או אחרים״.
האירוע הסתיים: ניתן לצאת מהמרחב המוגן
יורט טיל אחד ששוגר מתימן
מד"א: לא התקבלו קריאות על נפילות או נפגעים
צה״ל: ראשוני: הופעלו התרעות במספר מרחבים בשטח המדינה בעקבות שיגור מתימן, הפרטים בבדיקה
אזעקות בגוש דן, השפלה, והשרון בעקבות השיגור מתימן
אזעקות צפויות באזורים: דן, השפלה, שומרון, ירקון, לכיש, שפלת יהודה והשרון
חבר הלשכה המדינית של חמאס, חוסאם בדראן אמר הלילה (בין ראשון לשני) בריאיון לאל ג'זירה: ״שמענו את כל מה שנאמר עד כה בתקשורת, אך לא הגיעו לידנו הצעות רשמיות לעסקה כפי שמופצים כעת על ידי טראמפ או אחרים״. עוד אמר כי זו לא הפעם הראשונה שהאמריקנים משוחחים קודם עם ישראל, ולאחר מכן הדברים מועברים לידי חמאס על ידי המתווכות (הדר בטשי)