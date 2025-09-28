חבר הלשכה המדינית של חמאס, חוסאם בדראן אמר הלילה (בין ראשון לשני) בריאיון לאל ג'זירה: ״שמענו את כל מה שנאמר עד כה בתקשורת, אך לא הגיעו לידנו הצעות רשמיות לעסקה כפי שמופצים כעת על ידי טראמפ או אחרים״. עוד אמר כי זו לא הפעם הראשונה שהאמריקנים משוחחים קודם עם ישראל, ולאחר מכן הדברים מועברים לידי חמאס על ידי המתווכות (הדר בטשי)