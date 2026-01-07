גורם ישראלי: חמאס חידש את החיפושים אחר החלל החטוף רן גואילי בעיר עזה

גורם ישראלי אישר ל-i24NEWS כי בתיאום ישראל, ארגון הטרור חידש את החיפושים אחר החטוף האחרון • משלחת חמאס תגיע בשבוע הבא לקהיר לדיון בשלב ב', בפתיחת מעבר רפיח וגם בהרכב ועדת הטכנוקרטים • כל העדכונים

