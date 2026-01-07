גורם ישראלי: חמאס חידש את החיפושים אחר החלל החטוף רן גואילי בעיר עזה
גורם ישראלי אישר ל-i24NEWS כי בתיאום ישראל, ארגון הטרור חידש את החיפושים אחר החטוף האחרון • משלחת חמאס תגיע בשבוע הבא לקהיר לדיון בשלב ב', בפתיחת מעבר רפיח וגם בהרכב ועדת הטכנוקרטים • כל העדכונים
גורם ישראל אישר ל-i24NEWS שחמאס חידש היום (רביעי) את החיפושים אחר החלל החטוף רן גואילי בשכונת זייתון, סמוך לעיר עזה. בתוך כך, משלחת חמאס תגיע בשבוע הבא לקהיר לדיון בשלב ב', בפתיחת מעבר רפיח וגם בהרכב ועדת הטכנוקרטים.
משלחת חמאס תגיע בשבוע הבא לקהיר לדיון בשלב ב', בפתיחת מעבר רפיח וגם בהרכב ועדת הטכנוקרטים (ברוך ידיד)
גורם ישראל אישר ל-i24NEWS שחמאס חידש את החיפושים אחר החלל החטוף האחרון רן גואילי בשכונת זייתון, סמוך לעיר עזה (עמיחי שטיין)
