מכה לישראל: האו"ם צפוי להכריז על מגיפת רעב בעזה

ארגון IPC שפועל מטעם האו"ם ואחראי להגדיר מצבי רעב ברחבי העולם, צפוי להכריז מחר (שישי) על מגיפת רעב בעזה. הארגון יציג ב-11 בבוקר דו"ח ובו נכתב כי "תרחיש הרעב הגרוע ביותר מתפתח כעת ברצועת עזה".

שגריר ישראל באו"ם דני דנון הגיב לכך בחריפות: "גם בזמן שנכנסות מאות משאיות כל יום לרצועת עזה ומרכזי הסיוע מחלקים מיליוני מנות מזון, האו"ם ממשיך בתעשיית השקרים. זהו עוד ניסיון ציני לשנות קריטריונים על מנת לתקוף את ישראל. הרעב היחידי בעזה כעת הוא של החטופים במנהרות חמאס".