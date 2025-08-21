מכה לישראל: האו"ם צפוי להכריז על מגיפת רעב בעזה

ארגון IPC האחראי להגדיר מצבי רעב ברחבי העולם, צפוי להציג מחר בבוקר דו"ח ובו נכתב כי "תרחיש הרעב הגרוע ביותר מתפתח כעת ברצועת עזה" • דנון תקף: "היחידים שמורעבים הם החטופים במנהרות חמאס"

ברק בטש
ברק בטש ■ כתב דסק החוץ ■ 
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
סיוע הומניטרי לרצועת עזה
סיוע הומניטרי לרצועת עזהAP Photo/Abdel Kareem Hana

מומלצים -

ארגון IPC שפועל מטעם האו"ם ואחראי להגדיר מצבי רעב ברחבי העולם, צפוי להכריז מחר (שישי) על מגיפת רעב בעזה. הארגון יציג ב-11 בבוקר דו"ח ובו נכתב כי "תרחיש הרעב הגרוע ביותר מתפתח כעת ברצועת עזה".

Video poster
הקבינט אישר: צה"ל יכבוש את רצועת עזה

שגריר ישראל באו"ם דני דנון הגיב לכך בחריפות: "גם בזמן שנכנסות מאות משאיות כל יום לרצועת עזה ומרכזי הסיוע מחלקים מיליוני מנות מזון, האו"ם ממשיך בתעשיית השקרים. זהו עוד ניסיון ציני לשנות קריטריונים על מנת לתקוף את ישראל. הרעב היחידי בעזה כעת הוא של החטופים במנהרות חמאס".

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות