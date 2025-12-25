דיווחים בלבנון: שני הרוגים בתקיפה ישראלית בעומק המדינה

צה"ל ושב"כ עדכנו כי תקפו מחבל באזור הכפר נצריה, בתקשורת המקומית דווח כי התקיפה כוונה לעבר רכב • הפלסטינים: חיל האוויר ביצע תקיפות נרחבות ברפיח שבדרום הרצועה • עדכונים שוטפים

