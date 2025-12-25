דיווחים בלבנון: שני הרוגים בתקיפה ישראלית בעומק המדינה
צה"ל ושב"כ עדכנו כי תקפו מחבל באזור הכפר נצריה, בתקשורת המקומית דווח כי התקיפה כוונה לעבר רכב • הפלסטינים: חיל האוויר ביצע תקיפות נרחבות ברפיח שבדרום הרצועה • עדכונים שוטפים
בתקשורת המקומית בלבנון דווח הבוקר (חמישי) על שני הרוגים בתקיפה ישראלית באזור הכפר נצריה שבמחוז הבקעא, בעומק המדינה. צה"ל ושב"כ עדכנו כי תקפו מחבל באזור הכפר נצריה. הפלסטינים: חיל האוויר ביצע תקיפות נרחבות ברפיח שבדרום הרצועה.
נשיא לבנון ג'וזף עאון: המגעים הדיפלומטיים שלנו על מנת למנוע הסלמה נמשכים, הדברים מתקדמים לקראת סיום חיובי (איילי כהן)
דיווחים בלבנון: שני הרוגים בתקיפה הישראלית בעומק המדינה (איילי כהן)
צה"ל ושב"כ: תקפנו מחבל במרחב נצריה שבלבנון; דיווחים בלבנון: התקיפה כוונה לעבר רכב במחוז הבקעא שבעומק המדינה (ינון שלום יתח, איילי כהן)
דיווח פלסטיני: צה"ל מבצע תקיפות אווירית נרחבות בעיר רפיח שבדרום הרצועה (איילי כהן)