דיווחים בלבנון: שני הרוגים בתקיפה ישראלית בעומק המדינה

צה"ל ושב"כ עדכנו כי תקפו מחבל באזור הכפר נצריה, בתקשורת המקומית דווח כי התקיפה כוונה לעבר רכב • הפלסטינים: חיל האוויר ביצע תקיפות נרחבות ברפיח שבדרום הרצועה • עדכונים שוטפים

כתבי i24NEWS
1 דקות קריאה
רכב שהותקף בבקעת הלבנון, היום
בתקשורת המקומית בלבנון דווח הבוקר (חמישי) על שני הרוגים בתקיפה ישראלית באזור הכפר נצריה שבמחוז הבקעא, בעומק המדינה. צה"ל ושב"כ עדכנו כי תקפו מחבל באזור הכפר נצריה. הפלסטינים: חיל האוויר ביצע תקיפות נרחבות ברפיח שבדרום הרצועה.

נשיא לבנון ג'וזף עאון: המגעים הדיפלומטיים שלנו על מנת למנוע הסלמה נמשכים, הדברים מתקדמים לקראת סיום חיובי (איילי כהן)

דיווחים בלבנון: שני הרוגים בתקיפה הישראלית בעומק המדינה (איילי כהן)

צה"ל ושב"כ: תקפנו מחבל במרחב נצריה שבלבנון; דיווחים בלבנון: התקיפה כוונה לעבר רכב במחוז הבקעא שבעומק המדינה (ינון שלום יתח, איילי כהן)

דיווח פלסטיני: צה"ל מבצע תקיפות אווירית נרחבות בעיר רפיח שבדרום הרצועה (איילי כהן)

