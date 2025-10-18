אליהו מרגלית, שנרצח ב-7 באוקטובר ונחטף לעזה, הוא החלל החטוף שהושב הלילה לישראל

החלל החטוף אליהו (צ'רציל) מרגלית, שנרצח בשבעה באוקטובר ונחטף לרצועת עזה, הושב הלילה (בין שישי לשבת) לישראל.

אליהו מרגלית ז"ל, תושב ניר עוז, שכונה בפי כולם "צ'רצ'יל", הגיע לקיבוץ עם גרעין נח"ל של השומר הצעיר. הוא היה בוקר בנשמתו, ובמשך שנים רבות ניהל את ענף הבקר ואת אורוות הסוסים של ניר עוז. אליהו היה נשוי לדפנה, אבא לנועה, דני ונילי וסבא לשלושה נכדים.

אליהו היה מחובר לקבוצת "רוכבי הדרום", שחבריה חלקו את האהבה לרכיבה על סוסים למעלה מ-50 שנה. בשבעה באוקטובר יצא על מנת להאכיל את סוסיו האהובים ונחטף מהאורווה. נילי בתו, נחטפה לעזה גם היא ושוחררה לאחר 55 ימים בשבי חמאס.

משפחת מרגלית מסרה: "מודיעים בצער עמוק על השבתו של אהובנו, אלי (צ'רצ'יל) מרגלית הביתה, 742 ימים לאחר שנרצח ונחטף מקיבוץ ניר עוז. אנו מודים לעם ישראל ולמטה משפחות החטופים על התמיכה בנו במאבק הארוך להשבתו".

"אנחנו מבטיחים שלא נעצור ולא ננוח עד שאחרון החטופים יוחזר לקבר ישראל. אנו מבקשים לכבד את פרטיותנו בשעה זו".

ממטה המשפחות נמסר: "משפחות החטופים והשבים מחבקות בשעה זו את משפחת מרגלית אשר יקירה אליהו (צ׳רציל) ז"ל הושב אתמול לישראל לקבורה ראויה. לצד העצב וההבנה שהלב לעולם לא יהיה שלם, השבתו של אליהו ז״ל היא בגדר מזור כלשהו למשפחה שחיה באי וודאות וספק מייסרים מעל לשנתיים. לא ננוח ולא נשקוט עד להשבת כל 18 החטופים".

ממשרד ראש הממשלה נמסר: "ממשלת ישראל משתתפת בצערה הכבד של משפחת מרגלית ושל כל משפחות החטופים החללים. הממשלה וכלל מערך השבויים והנעדרים של מדינת ישראל נחושים, מחויבים ופועלים ללא לאות על מנת להשיב את כל חטופינו החללים לקבורה ראויה בארצם".

"ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם. יהי זכרם ברוך".

לפני כשלושה חודשים נערכה בשדות קיבוץ ניר עוז רכיבת הצדעה לזכרו ובקריאה להשבתו של אליהו מרגלית ז״ל.