סיבוב בשכונה: הנטישה מעזה והקרב על המספרים

סיבוב בשכונה: 700 אלף איש נמלטו מהעיר עזה לדרום הרצועה. חמאס, מנסה למזער ולהקטין את המספרים במטרה למנוע את המשך הירידה דרומה וטוענת כי רק 300 אלף עזבו את האזור, מהם 25 שחזרו צפונה. במגזין השבת בדקנו את הקרב על המספרים - ומי משלם את המחיר?