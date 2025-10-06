לאחר שנחשד בהדלפה: תיק החקירה נגד קצין אוגדת עזה נסגר

תיק החקירה נגד תא״ל במיל׳ אורן סולומון, לשעבר מנהל הלחימה באוגדת עזה, שנפתח בעקבות חשד לחיבור כונן זיכרון למערכות מסווגות על שמו, נסגר. דובר צה״ל מסר היום (שני) כי בחקירת מצ״ח המקיפה לא נמצאו ראיות לכך שהקצין פעל בעת החיבורים או שדלף מידע מסווג.

הקצין, שביצע בעבר תחקיר על מחדלי ה־7 באוקטובר, טען כי החקירה מהווה ניסיון להשתיק את ממצאיו על כשלים חמורים בתגובה הראשונית למתקפת חמאס. במכתב ששלח לפני חקירתו , תב כי פעולות לא נכונות של הצבא בשעות הראשונות של המתקפה גרמו להסחת כוחות חיוניים והחמרת ההיקף האנושי של האסון, וכי נעשה ניסיון למנוע את פרסום ממצאי התחקיר.

עם זאת, חקירת מצ״ח מקיפה ויסודית לא מצאה ראיות לכך שהקצין היה מעורב בחיבורים למחשב, ואף העלתה אפשרות שהשימוש במחשב נעשה על ידי גורמים אחרים. בהתאם לכך, הוחלט לסגור את תיק החקירה נגדו.

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, הביע תמיהה על הקריאה לחקירה, והדגיש כי חקירות מצ"ח אינן יכולות לשמש להשתקת ביקורת פנימית בצה"ל. הרמטכ"ל אייל זמיר מסר כי החקירה נפתחה על רקע חשדות לעבירות ביטחון מידע, והקפיד להפריד בין נושא החקירה לבין תחקיר ה־7 באוקטובר. ח"כ עמית הלוי תקף את המעצר כ"ניסיון הפחדה" וקרא לפרסם מיד את ממצאי התחקיר ולשחרר את הקצין.