ארבעה לוחמים נפצעו קל מפיצוץ אמל"ח סורי ישן

דובר צה"ל עדכן היום (רביעי) כי מוקדם יותר במהלך פעילות מבצעית של כוחות צה"ל בדרום סוריה, אירע פיצוץ אמצעי לחימה סורי ישן באזור. עוד נמסר כי האירוע מתוחקר. כתוצאה מכך, ארבעה לוחמים נפצעו באורח קל, הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

יצוין כי מדובר בפעילות שהחלה אמש, במסגרתה יצאו כוחות צה"ל לאיתור אמצעי לחימה ולסריקות בעומק כפרי החרמון הסורי, מספר קילומטרים משטח ישראל.

בשבוע שעבר עדכן צה"ל כי כוחות חטיבה 226, בפיקוד אוגדה 210 ובשיתוף חוקרי השטח של יחידה 504, השלימו פעילות בה נעצר סוחר אמצעי לחימה שפעל במרחב טרנג'ה שבדרום סוריה.