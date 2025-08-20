חובש בכיר במד"א שאול מלכה, על אירוע הירי בבנימין: "כשהגענו הצעיר הפצוע שהיה בהכרה, הוא סיפר שנפצע בראשו. ביצענו בדיקות רפואיות והענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל. האירוע יכל להסתיים אחרת" (שלומי הלר)