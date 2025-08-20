ירי לעבר קבוצת רועי צאן בבנימין, פצוע קל במקום
אנטוניו גוטרש אמר כי הפסקת אש נחוצה "כדי למנוע את המוות וההרס שמבצע צבאי יביא עימו"• דיווחים: ישראל תקפה הלילה בעיר עזה ובג'בליה • 20 משאיות סיוע ייכנסו ממצרים לרפיח • כל העדכונים מהיום ה-685 למלחמה
היום ה-685 למלחמה: מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש קרא הלילה לעצור את הלחימה בעזה כדי "למנוע את המוות וההרס". דיווח: 20 משאיות סיוע של איחוד האמירויות ייכנסו היום ממצרים לרפיח. דיוחים על תקיפות ישראליות בעיר עזה ובג'בליה במהלך הלילה.
חובש בכיר במד"א שאול מלכה, על אירוע הירי בבנימין: "כשהגענו הצעיר הפצוע שהיה בהכרה, הוא סיפר שנפצע בראשו. ביצענו בדיקות רפואיות והענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל. האירוע יכל להסתיים אחרת" (שלומי הלר)
דיווח ראשוני: צעיר כבן 20 נפצע קל בראשו סמוך לצומת גדעון בבנימין. הוא סיפר על מחבל חמוש שפתח לעברו שתי יריות ונמלט. הצעיר פונה לבית החולים, פרטי האירוע בבדירה (שלומי הלר)
דיווחים בסוריה: כוח ישראלי נכנס הבוקר לעיירה עאבדין, מערבית לעיר דרעא, וביצע מעצר של 3 צעירים (הדר טבאשי)
דיווחים בלבנון: כטב"ם ישראלי ירה 2 טילים לעבר העיירה דיר סיריאן בדרום המדינה (הדר טבאשי)
סקי ניוז בערבית: 20 משאיות סיוע של האמירויות מתכוננות לחצות את מעבר רפיח לכיוון מעבר כרם שלום, לקראת כניסתן לרצועת עזה (הדר טבאשי)
מזכ״ל האו"ם, אנטוניו גוטרש, קרא להפסקת אש מיידית בעזה. הוא הדגיש שמדובר בצעד נחוץ "כדי למנוע את המוות וההרס שמבצע צבאי נגד העיר עזה יביא עימו בהכרח" (נטלי הוויט)
דיווחים פלסטינים: במהלך הלילה ישראל ביצעה תקיפות נרחבות בעיר עזה ובג'באליה שבצפון הרצועה (הדר טבאשי)
סובנות הידיעות הרשמית של לבנון: כטב"ם ישראלי ירה טיל לעבר רכב בכפר דיר א-זהראני שבדרום המדינה (לינה עבד)